Il mondo FQ

Sport News

Ultimo aggiornamento: 14:36

Mondiali di atletica, i sudafricani colpiscono Jacobs: l’Italia è fuori dalla finale della 4×100. “Mai successa una cosa del genere”

di F. Q.
L'Italia è rimasta fuori dalla finale, penultima dopo una prestazione opaca, ma viziata da quanto accaduto al primo cambio
Mondiali di atletica, i sudafricani colpiscono Jacobs: l’Italia è fuori dalla finale della 4×100. “Mai successa una cosa del genere”
Icona dei commenti Commenti

“Una cosa così non mi era mai capitata, io ero nella mia corsia, il sudafricano mi ha urtato“. Sono le parole a caldo di Marcell Jacobs dopo la semifinale della staffetta 4×100 uomini ai Mondiali di atletica in corso a Tokyo. L’Italia è rimasta fuori dalla finale, penultima dopo una prestazione opaca, ma viziata da quanto accaduto al primo cambio: Jacobs è stato urtato dal collega del Sudafrica, che poi si è fermato. Gli azzurri hanno presentato ricorso per essere comunque ammessi alla finale, ma è stato bocciato.

Fausto Desalu, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Matteo Melluzzo corrono in 38″52 e chiudono in sesta posizione. “Non ho fatto in tempo a fare il primo appoggio che ho sentito una botta. Mi sembrava di essere nella mia corsia, ne ho fatte di staffette e non mi era capitata una cosa del genere. Eravamo tutti molto carichi e sapevamo di poter entrare in finale”, ha detto Jacobs alla Rai dopo la gara.

In una stagione tragica per la velocità azzurra, epilogo peggiore non poteva esserci. La 4×100 maschile danneggiata ed esclusa dalla finale, proprio sulla pista di Tokyo dove 4 anni fa vinceva l’oro olimpico. E per quella femminile è andata pure peggio: Vittoria Fontana, in prima frazione, s’infortuna alla coscia sinistra, compromettendo la gare delle azzurre. Fontana si è di fatto fermata, per poi essere portata fuori dalla pista in sedia a rotelle. Gloria Hooper, Dalia Kaddari e Alessia Pavese hanno continuato la gara chiudendo in 49″41 ma lontane dai posti per la qualificazione alla finale.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione