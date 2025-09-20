“È una medaglia che significa tutto. La vittoria l’ho dedicata a tutto il mio team dopo la gara, perché abbiamo lavorato in una stagione lunghissima e quindi ci tenevo a ringraziare tutti quanti. Ho capito di aver vinto la gara dopo che era finita”. Così Mattia Furlani, dopo essere atterrato a Fiumicino accompagnato dalla madre. È stato un rientro trionfale per l’atleta azzurro, dopo la medaglia d’oro conquistata nel salto in lungo ai Mondiali di atletica di Tokyo. È il più giovane campione del mondo.