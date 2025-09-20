Il mondo FQ

Sport

Ultimo aggiornamento: 11:55

Furlani torna in Italia dopo l’oro nel salto in lungo: “Una medaglia che significa tutto”

di F. Q.
Icona dei commenti (1)
Il rientro trionfale dell'atleta azzurro, dopo la medaglia d'oro conquistata nel salto in lungo ai Mondiali di atletica di Tokyo
Icona dei commenti Commenti

“È una medaglia che significa tutto. La vittoria l’ho dedicata a tutto il mio team dopo la gara, perché abbiamo lavorato in una stagione lunghissima e quindi ci tenevo a ringraziare tutti quanti. Ho capito di aver vinto la gara dopo che era finita”. Così Mattia Furlani, dopo essere atterrato a Fiumicino accompagnato dalla madre. È stato un rientro trionfale per l’atleta azzurro, dopo la medaglia d’oro conquistata nel salto in lungo ai Mondiali di atletica di Tokyo. È il più giovane campione del mondo.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione