Le proteste pro Palestina? “Non penso sappiano per cosa stiano protestando, il terrorismo islamico è il principale problema al mondo oggi”. E ancora, l’Onu? “Vale come alcune istituzioni europee che sono contro Israele per principio e sono complici di un antisemitismo dilagante”. Nell’intervista alla tv israeliana i24News, Matteo Salvini, infila uno dopo l’altro attacchi ai sostenitori dei palestinesi. Orgoglioso forse di essere “dalla parte giusta della storia”, come gli dice alla fine dell’intervista-esame la giornalista che lo intervista, Salvini esclude che l’Italia possa riconoscere uno Stato palestinese: “Dopo i fatti di sangue di Hamas e con Hamas ancora attivo è un errore clamoroso” dice.

Il vicepremier conduce fiero l’intervista, fino a una domanda su alcune sue dichiarazioni rilasciate al Corriere della Sera su Netanyahu. A quel punto chiude gli occhi e risponde vago: “Sono conflitti complicati…”. La giornalista rimarca. E lui, ancora, divaga, guardando altrove: “Osservo e lavoro perché Israele possa avere un diritto all’esistenza senza un terrore quotidiano”.