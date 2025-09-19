Il mondo FQ

Risposte a occhi chiusi, sorrisi lusingati, sospiri: l’intervista di Salvini alla tv israeliana che sembra quasi un esame | Il video

L'intervista a i24News del vicepremier in cui sembra quasi cercare l'approvazione della giornalista. Nelle sue risposte dice, tra l'altro, che Israele ha "il diritto all'esistenza senza un terrore quotidiano", che l'Italia è contraria al riconoscimento dello Stato di Palestina, che l'Onu non è "rappresentativo del sentimento comune"
Le proteste pro Palestina? “Non penso sappiano per cosa stiano protestando, il terrorismo islamico è il principale problema al mondo oggi”. E ancora, l’Onu? “Vale come alcune istituzioni europee che sono contro Israele per principio e sono complici di un antisemitismo dilagante”. Nell’intervista alla tv israeliana i24News, Matteo Salvini, infila uno dopo l’altro attacchi ai sostenitori dei palestinesi. Orgoglioso forse di essere “dalla parte giusta della storia”, come gli dice alla fine dell’intervista-esame la giornalista che lo intervista, Salvini esclude che l’Italia possa riconoscere uno Stato palestinese: “Dopo i fatti di sangue di Hamas e con Hamas ancora attivo è un errore clamoroso” dice.

Il vicepremier conduce fiero l’intervista, fino a una domanda su alcune sue dichiarazioni rilasciate al Corriere della Sera su Netanyahu. A quel punto chiude gli occhi e risponde vago: “Sono conflitti complicati…”. La giornalista rimarca. E lui, ancora, divaga, guardando altrove: “Osservo e lavoro perché Israele possa avere un diritto all’esistenza senza un terrore quotidiano”.

