Se a 20 anni voli in lunghezza per 8 metri e 39, non puoi avere limiti. Lo sa anche Mattia Furlani, oro nel salto in lungo ai Mondiali di atletica a Tokyo. Italiano, 20 anni, in una finale dall’alto coefficiente di difficoltà ha trovato il jolly al penultimo salto, diventando campione iridato nella specialità. Ma Furlani vuole andare oltre e in un’intervista a La Gazzetta dello Sport ha dichiarato: “Ho voglia di correre i 100 metri. Anche se so quanto valgo. Ma non lo dico, perché passerei per spaccone. In pochi mi crederebbero. Un 100 o un 60 indoor: devo trovare l’occasione. Sono Spiderman”.

Un’idea che può sembrare buttata lì, ma sulla quale Furlani ci ha già messo testa seriamente: “Il 2026 sarà più tranquillo, l’appuntamento clou saranno gli Europei a Birmingham. Qualche finestra potrebbe aprirsi”, ha spiegato il campione italiano che ha poi ribadito: “Amo mettermi in gioco, mi farebbe piacere entrare anche nel gruppo della 4×100. Carl Lewis non ne perdeva una”. E per un italiano che sogna di correre i 100 metri, il punto di riferimento è scontato: “Marcell Jacobs, un gran campione. Ci siamo sentiti dopo la mia finale. Sono contento che farà parte del quartetto della staffetta”.

Non sarebbe la prima volta per Mattia Furlani in un’altra specialità. Nel 2022 – non una vita fa – l’atleta azzurro vinse l’oro sia nel salto in lungo (con record dei campionati), sia nel salto in alto, arrivando a 2.15, ai Mondiali U18 che si disputarono a Gerusalemme. Specialità che lo stesso anno provo anche ai Mondiali U20 – a Cali, in Colombia – ma dove si classificò all’ottavo posto. Adesso l’obiettivo sono i 100 metri, corsa che è anche “più vicina” per caratteristiche al salto in lungo rispetto al salto in alto, dove invece serve maggior esplosività.