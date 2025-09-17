Mattia Furlani è il nuovo campione del mondo di salto in lungo. Il 20enne di Marino regala all’Italia la prima medaglia d’oro ai Mondiali di atletica di Tokyo 2025. Ci riesce grazie al miglior salto della sua giovane carriera, che vale 8 metri e 39 centimetri. Dopo il titolo conquistato indoor e la medaglia di bronzo conquistati alle Olimpiadi di Parigi, questa vittoria consacra definitivamente la stella di Furlani: è il più giovane oro mondiale di sempre nel lungo maschile, meglio di Carl Lewis, che ci riuscì a 22 anni.

Un successo sudato, complesso, conquistato con il coraggio e la fiducia cieca nei propri mezzi, anche quando perfino il podio sembrava sfuggire. La finale di Tokyo infatti è stata di livello elevato, con ben cinque atleti sopra gli 8 metri. Prima del quinto salto, Furlani era fuori dalla zona medaglie e aveva già commesso due nulli. Poi, nel momento di massima pressione, ecco il salto perfetto, quello che vale il nuovo primato personale e l’oro iridato: 8.39. L’azzurro si mette così alle spalle il giamaicano Gayle, che ha fatto una grande serie e ha preso un argento con 8.34. Bronzo per il cinese Shi, sorpresa di questa gara con 8.33. Poi Ehammer e Saraboyukov, mentre il greco Tentoglou – favorito della vigilia – è parso l’ombra di se stesso, come per tutta la stagione.

“È successo qualcosa di magico“, ha detto Furlani a caldo ai microfoni di RaiSport con la medaglia al collo. Sicuramente, qualcosa di raro e prezioso: per l’Italia è la 14esima medaglia d’oro di sempre ai Mondiali di atletica. L’ultimo a riuscirci era stato Tamberi a Budapest 2023, mentre nel salto in lungo Furlani (atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato) raccoglie l’eredità della mitica Fiona May, che fu oro nel lungo a Edmonton 2001 e a Göteborg 1995. Proprio in Svezia gli azzurri conquistarono in totale 6 medaglie (due ori), tuttora record per una spedizione italiana. A Tokyo, grazie a Furlani, il bottino sale a un oro e altri 4 podi: il nuovo primato è a un passo. E intanto l’Italia sale al sesto posto nel medagliere dei Mondiali, prima tra i Paesi europei.

“Questo oro è per tutta l’Italia”: le parole di Furlani

“Ancora non ci credo, quel che è successo stasera è qualcosa di magico”. Sono queste le prime parole di Mattia Furlani a RaiSport. “Abbiamo gestito la gara in modo perfetto – ha aggiunto – ci abbiamo creduto sino all’ultimo salto che ci ha portati a questo incredibile risultato“. “Fino a due anni fa – ha proseguito con la voce rotta dal pianto – lo sognavo. Abbiamo lavorato tantissimo, ho avuto l’onore di avere un team fantastico e sono riuscito a ripagarli nel miglior modo”. Furlani ha parlato di una “serata magica, da sogno” ma anche di un “futuro luminoso, dobbiamo solo restare sani e lavorare passo per passo”. Poi i ringraziamenti: “Abbiamo lavorato tantissimo grazie al mio team e alla mia famiglia. Ringrazio anche un po’ me stesso, anche se il lavoro è ancora tanto e spero sia solo l’inizio. Faccio ciò che amo fare, ed è la cosa più bella di tutte, anche dell’oro. Grazie a tutta l’Italia: questa medaglia è per tutti voi“.