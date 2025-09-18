L’Italia della pallavolo maschile si è qualificata agli ottavi di finale del mondiale in corso nelle Filippine. Dopo la sconfitta al tie break contro il Belgio era fondamentale vincere contro l’Ucraina e la nazionale di Fefè De Giorgi lo ha fatto. Un 3-0 netto, con gli azzurri che hanno portato a casa il successo agevolmente con i parziali di 25-21, 25-22, 25-18 in circa un’ora e mezza di partita. Visto il secondo posto ottenuto nel girone F, domenica 21 settembre, l’Italia sfiderà l’Argentina agli ottavi di finale a orario da definire (o alle 9:30 o alle 14).

Nel primo set era stata un’Italia non bellissima, fallosa e sprecona come contro il Belgio, che però ha comunque portato a casa la vittoria del set. Poi gli azzurri, man mano, hanno ritrovato fiducia e consapevolezza nei propri mezzi. Tra gli Mvp della partita, c’è Alessandro Michieletto con 13 punti, salito in cattedra dal finire del secondo set. 11 per Bottolo (tra i migliori) e Romanò, 6 per Russo e Gargiulo, 4 per il regista Giannelli. Adesso la sfida con l’Argentina, che ha eliminato la Francia: sarà quindi un match comunque molto complicato.

Una qualificazione che inizialmente poteva sembrare scontata, ma in un Mondiale con mille sorprese nulla lo è, come dimostrano le eliminazioni di Francia e Brasile (che non salirà sul podio dopo 23 anni) nella fase a gironi. L’Italia arriva alla rassegna iridata da campione in carica (vittoria nel 2022 in finale contro la Polonia) e dopo il secondo posto in Nations League di poco più di un mese fa, con la finale giocata (e persa) contro la Polonia.

Il calendario della fase finale dell’Italia