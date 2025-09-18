Flash mob del Partito democratico in Piazza Montecitorio al grido di “Free Palestine”. Attivisti e parlamentari dem hanno manifestato davanti al palazzo della Camera contro il genocidio a Gaza. “Abbiamo chiesto al presidente Meloni di venire in Parlamento a farci capire come l’Italia vuole affrontare la situazione se non vogliono mettere sanzioni, se vogliono trascinare il paese nella vergogna”, ha detto da deputata ed ex presidente della Camera Laura Boldrini. Presenti anche i deputati Rachele Scarpa, Stefano Vaccari, Ubaldo Pagano, Patrizia Prestipino, Nadia Romeo e il senatore Andrea Giorgis. Tra i cartelli esposti “Stop al genocidio“, “No armi a Israele”. Per Boldrini il governo Meloni “dovrebbe agire su più piani, ovviamente sostenere anche in sede europea le sanzioni, ma le sanzioni non vanno solo ai ministri estremisti, le sanzioni devono andare anche a Benjamin Netanyahu“.
