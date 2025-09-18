di Stefania Nobile

Nei giorni successivi all’uccisione di Charlie Kirk l’amministrazione Trump e i suoi alleati hanno scatenato un torrente di minacce contro la “sinistra radicale” bollando il dissenso come “terrorismo interno” e dichiarando di fatto che educatori, infermieri e lavoratori federali sono potenziali nemici dello stato. Le aziende si sono unite all’epurazione: dipendenti delle compagnie aeree, insegnanti, giornalisti e altri lavoratori sono stati licenziati semplicemente per aver fatto osservazioni critiche su Kirk.

Tutto questo viene fatto elevando alla statura di eroe nazionale un individuo le cui posizioni politiche erano innegabilmente fasciste. Se c’è un individuo a cui Kirk assomiglia di più, in termini di personalità e tattiche politiche, è George Lincoln Rockwell, il leader del partito nazista americano negli anni ’60. Mentre il suo nome è stato a lungo dimenticato dal grande pubblico, Rockwell rimane una fonte di ispirazione per l’estrema destra statunitense.

Ha creato il copione che Kirk ha seguito: viaggiare per le università – indossando giacca e cravatta piuttosto che la sua uniforme nazista – per “discutere” idee con gli studenti e atteggiarsi a difensore della “libertà di parola”. Rockwell, fumando l’immancabile pipa di pannocchia, si presentava come un filosofo politico, un intellettuale riflessivo e un uomo di idee che non aveva paura di discutere con i suoi nemici. Sebbene fosse un selvaggio razzista, Rockwell partecipò anche a un raduno dei musulmani neri nel 1961. Ha usato tali eventi mediatici per attirare l’attenzione e reclutare nella sua organizzazione nazista.

Rockwell fu infine ucciso (con un colpo di pistola) da un membro scontento del suo stesso partito nell’agosto del 1967. Anche se l’omicidio era una notizia da prima pagina la copertura si concentrava sull’esposizione della sua politica. Le bandiere non furono abbassate a mezz’asta, e nemmeno i senatori di destra del Sud pronunciarono elogi per l’aspirante Hitler americano. Il presidente degli Stati Uniti Lyndon Johnson non prese ufficialmente nota della morte di Rockwell.

Ma quelli erano tempi diversi. Erano passati poco più di due decenni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e la politica razzista e i crimini del Terzo Reich erano ancora freschi nella memoria della gente.

I media dell’establishment stanno osservando un silenzio ingannevole riguardo all’opposizione di Kirk alla Legge sui Diritti Civili (Civil Rights Act), alla sua denuncia del presunto controllo ebraico sulla politica e sulla cultura, al suo disprezzo per la democrazia e alla sua promozione della teoria neonazista della Grande Sostituzione, secondo la quale gli ebrei e altri stanno cercando di sommergere i bianchi sotto un mare di immigrati.

La canonizzazione di Kirk da parte dell’amministrazione Trump è un altro tassello dell’attacco allo Smithsonian Museum per aver enfatizzato quanto fosse grave la schiavitù, e per la riabilitazione dei generali confederati. Un altro tassello per la demolizione controllata dei curriculum scolastici sull’insegnamento della storia. In Kirk, le fazioni più reazionarie del governo americano (e della classe dominante occidentale) hanno trovato un simbolo per l’offensiva che stanno montando: una rinascita dell’ideologia della schiavitù al servizio dell’oligarchia moderna.

