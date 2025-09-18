“Siete complici, dovete fermare Israele, interrompiamo gli accordi. Vergogna“. Sono le parole che alcuni studenti di Sinistra Universitaria e Unione degli Universitari della Sapienza hanno rivolto alla ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, all’inizio del suo intervento durante l’inaugurazione dello scalone monumentale, in occasione dei 90 anni della città universitaria, martedì sera. I ragazzi, sia dalla platea allestita vicino alla statua della Minerva sia dal palco durante il lancio del tocco nel corso della cerimonia, hanno poi mostrato le bandiere della Palestina. “Free Palestine”, hanno ripetuto più volte.

“Non possiamo accettare passerelle nella nostra università da parte di chi continua a inviare armi e a intrattenere accordi e rapporti con Israele – si legge nel post su Instagram pubblicato da Sinistra Universitaria Sapienza – L’abbiamo ribadito ancora una volta: le sole azioni umanitari e il dispiacere non bastano, serve isolare politicamente ed economicamente il governo Netanyahu“. “Cosa hanno intenzione di fare il governo italiano e La Sapienza?”, si chiedono. Durante la cerimonia, dall’edificio della Facoltà di Lettere, è stata poi calata una grande bandiera della Palestina, tra i fumogeni rossi accesi sul terrazzo, mentre per le strade della città era in corso il corteo per Gaza.

Video da Instagram @su_sapienza