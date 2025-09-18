Il mondo FQ

Spintoni e urla: bagarre alla Camera dopo l’approvazione della separazione carriere

di Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev
Tensione in aula: diversi deputati hanno lasciato gli scranni per scendere al centro dell’emiciclo. Seduta sospesa [Video]
Seduta sospesa alla Camera dei deputati subito dopo il voto sulla riforma della giustizia. La capogruppo del Pd Chiara Braga aveva preso la parola per criticare il membri del governo che si erano uniti al battimani della maggioranza per il terzo sì al provvedimento, quando è salita la tensione tra maggioranza e opposizione con diversi deputati che hanno lasciato gli scranni per scendere al centro dell’emiciclo. Dopo diversi richiami ai deputati, il presidente di turno Sergio Costa ha sospeso la seduta.

