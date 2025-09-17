Esordio peggiore non poteva esserci. La nuova Atalanta di Ivan Juric giocherà la prima partita della Champions League 2025/26 in casa del Paris Saint-Germain campione d’Europa, oggi 17 settembre. Calcio d’inizio alle ore 21:00, al Parc des Princes. Una partita a cui i bergamaschi arrivano con diverse novità rispetto alle edizioni passate: sarà la prima senza Gasperini in Europa, ma non ci sarà anche Ademola Lookman, protagonista nelle stagioni precedenti e nella finale di Europa League del 2024. Tanti i “nuovi” in maglia nerazzurra pronti a esordire nella massima competizione europea con l’Atalanta, tra cui Musah che giocherà per la prima volta dal 1′. Per alcuni – come per esempio Nikola Krstovic – sarà l’esordio assoluto nella League Phase di Champions.

Psg-Atalanta, le probabili formazioni

Saranno tre le novità di formazione di Ivan Juric rispetto alla brillante vittoria per 4-1 contro il Lecce. In porta ci sarà ancora Marco Carnesecchi, mentre in difesa giocherà Djimsiti sul centrosinistra, con Hien confermato al centro e Kossounou che si sposterà a destra. L’altra novità riguarda la fascia destra, con Zappacosta che prenderà il posto di Bellanova, mentre a sinistra confermato Zalewski. Insostituibile De Roon a centrocampo, accanto a lui potrebbe esserci Yunus Musah, che ha esordito nell’ultimo weekend con la maglia dell’Atalanta ma non ancora da titolare. Pasalic si sposterà più avanti, sulla trequarti, accanto a De Ketelaere. In avanti ci sarà ancora Nikola Krstovic. Nel Psg out invece Dembélé, alle prese con un infortunio.

PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Mbaye, Gonçalo Ramos, Barcola. All: Luis Enrique.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossonou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Musah, Zalewski; Pašalić; De Ketelaere, Krstovic. All: Ivan Juric.

Dove vedere Psg-Atalanta

La partita Psg-Atalanta, in programma per mercoledì 17 settembre 2025 alle ore 21.00, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport canale 252. Per chi vuole seguire il match in streaming, sarà disponibile anche su Sky Go e NOW, piattaforme accessibili da dispositivi mobili, tablet e PC. Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di calcio europeo.