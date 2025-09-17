Il 20enne talento bianconero è stato ancora una volta protagonista nel 4-4 finale tra Juventus e Borussia Dortmund nella prima giornata di Champions League

Settembre, la 10 sulle spalle, il Borussia Dortmund in Champions League, tiro a giro sul secondo palo e gol. I tifosi della Juventus più “datati” penseranno subito ad Alessandro Del Piero, che il 13 settembre del 1995 inventò il gol “alla Del Piero”. Kenan Yildiz – a distanza di 30 anni e 3 giorni da quella partita – ha deciso di replicarlo, ancora contro il club tedesco, ancora in Champions League. Le uniche differenze: nel 1995 la Juve vinse 1-3 in casa del Borussia, nel 2025 il finale è stato di 4-4 al termine di una partita clamorosa (dopo quella di sabato contro l’Inter), con il primo tempo che era addirittura terminato 0-0.

Nel post gara la stella turca della Juventus è intervenuta a Sky Sport per parlare del match folle andato in scena allo Stadium. In studio c’era anche Alex Del Piero: motivo per cui il focus dell’intervista si è subito spostato sui due gol fotocopia a distanza di 30 anni. “Hai fatto un gol identico a quello di Del Piero nel 1995”, gli fanno notare. Yildiz – sorpreso – risponde: “Davvero? Possiamo vederlo?“. La regia manda i due gol, mettendoli anche a confronto, e il 10 della Juve attuale rivela: “Non l’avevo mai visto, penso sia anche più difficile del mio”.

A quel punto Del Piero da studio elogia rete e prestazione del talento 20enne, spiegandone le difficoltà del tiro: “La palla esce e rientra, ma non solo da destra a sinistra, anche con una traiettoria a scendere, dall’alto verso il basso. È questa la cosa unica. Complimenti ancora, bravo, complimenti“, ribadisce l’ex capitano bianconero. Yildiz – con grande emozione e quasi imbarazzato – replica: “Grazie mille, grazie davvero. E complimenti anche per il tuo“. Frase che scatena le risate dei presenti in studio. “Mi è venuto istintivo – ha spiegato poi il talento turco raccontando il suo gol – perché ho ricevuto palla, ho visto che c’era spazio, quindi mi sono sistemato il pallone e l’ho messa sul palo lontano”.

Juventus-Borussia Dortmund è stata una partita folle

Zero gol nel primo tempo, otto nel secondo, di cui tre in quattro minuti tra il 63′ e il 67′, due tra il 94′ e il 96′. Juventus-Borussia Dortmund è stata una partita incredibile. Dopo una prima frazione brutta, con poche emozioni e ritmi bassissimi, nel secondo tempo è Adeyemi a sbloccare il risultato al 52′. Da lì è stata una partita senza senso. Al 63′ la perla di Kenan Yildiz, ma un minuto dopo Nmecha riporta il Borussia Dortmund avanti. Nemmeno il tempo di esultare e al 67′ Vlahovic pareggia ancora i conti.

Tra il 74′ e l’86’ prima Couto e poi Bensebaini sembrano mettere al sicuro il risultato, ma nel recupero succede l’impossibile: Vlahovic segna la rete del 3-4 al 94′, due minuti dopo è ancora Kelly – dopo quella in campionato – a segnare il gol del definitivo 4-4 che manda in estasi lo Juventus Stadium. Dopo il 4-3 contro l’Inter, la squadra di Tudor compie un’altra rimonta pazzesca e ottiene un punto pesantissimo all’esordio in Europa non tanto per la classifica, quanto per il morale.