Juve-Borussia, Del Piero elogia Yildiz riguardando il gol “fotocopia” al suo. La risposta del turco scatena le risate in studio
Settembre, la 10 sulle spalle, il Borussia Dortmund in Champions League, tiro a giro sul secondo palo e gol. I tifosi della Juventus più “datati” penseranno subito ad Alessandro Del Piero, che il 13 settembre del 1995 inventò il gol “alla Del Piero”. Kenan Yildiz – a distanza di 30 anni e 3 giorni da quella partita – ha deciso di replicarlo, ancora contro il club tedesco, ancora in Champions League. Le uniche differenze: nel 1995 la Juve vinse 1-3 in casa del Borussia, nel 2025 il finale è stato di 4-4 al termine di una partita clamorosa (dopo quella di sabato contro l’Inter), con il primo tempo che era addirittura terminato 0-0.
Nel post gara la stella turca della Juventus è intervenuta a Sky Sport per parlare del match folle andato in scena allo Stadium. In studio c’era anche Alex Del Piero: motivo per cui il focus dell’intervista si è subito spostato sui due gol fotocopia a distanza di 30 anni. “Hai fatto un gol identico a quello di Del Piero nel 1995”, gli fanno notare. Yildiz – sorpreso – risponde: “Davvero? Possiamo vederlo?“. La regia manda i due gol, mettendoli anche a confronto, e il 10 della Juve attuale rivela: “Non l’avevo mai visto, penso sia anche più difficile del mio”.
A quel punto Del Piero da studio elogia rete e prestazione del talento 20enne, spiegandone le difficoltà del tiro: “La palla esce e rientra, ma non solo da destra a sinistra, anche con una traiettoria a scendere, dall’alto verso il basso. È questa la cosa unica. Complimenti ancora, bravo, complimenti“, ribadisce l’ex capitano bianconero. Yildiz – con grande emozione e quasi imbarazzato – replica: “Grazie mille, grazie davvero. E complimenti anche per il tuo“. Frase che scatena le risate dei presenti in studio. “Mi è venuto istintivo – ha spiegato poi il talento turco raccontando il suo gol – perché ho ricevuto palla, ho visto che c’era spazio, quindi mi sono sistemato il pallone e l’ho messa sul palo lontano”.
Juventus-Borussia Dortmund è stata una partita folle
Zero gol nel primo tempo, otto nel secondo, di cui tre in quattro minuti tra il 63′ e il 67′, due tra il 94′ e il 96′. Juventus-Borussia Dortmund è stata una partita incredibile. Dopo una prima frazione brutta, con poche emozioni e ritmi bassissimi, nel secondo tempo è Adeyemi a sbloccare il risultato al 52′. Da lì è stata una partita senza senso. Al 63′ la perla di Kenan Yildiz, ma un minuto dopo Nmecha riporta il Borussia Dortmund avanti. Nemmeno il tempo di esultare e al 67′ Vlahovic pareggia ancora i conti.
Tra il 74′ e l’86’ prima Couto e poi Bensebaini sembrano mettere al sicuro il risultato, ma nel recupero succede l’impossibile: Vlahovic segna la rete del 3-4 al 94′, due minuti dopo è ancora Kelly – dopo quella in campionato – a segnare il gol del definitivo 4-4 che manda in estasi lo Juventus Stadium. Dopo il 4-3 contro l’Inter, la squadra di Tudor compie un’altra rimonta pazzesca e ottiene un punto pesantissimo all’esordio in Europa non tanto per la classifica, quanto per il morale.
