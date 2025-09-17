Da oggetto misterioso a goleador. Nella notte di Champions in cui Dusan Vlahovic si riprende la Juventus con una doppietta, il protagonista a sorpresa – per la seconda volta consecutiva – è Lloyd Kelly. Prima l’Inter, poi il Borussia Dortmund: nel pazzo 4-4 dell’Allianz Stadium c’è anche la sua firma che vale il pareggio a pochi secondi dalla fine. In 4 giorni, il difensore ribalta la narrativa e segna due gol pesantissimi. Dopo sei mesi mediocri e tanti sfottò sui social, Kelly ha risposto sul campo. Con prestazioni convincenti e uno spirito offensivo che lo ha reso decisivo. L’eroe che non ti aspetti veste la maglia numero 6: difensore di ruolo, ma all’occorrenza attaccante. Proprio com’era abituato il suo attuale allenatore, Tudor, ai tempi di Marcello Lippi. Nel momento del bisogno, ecco la punta che svolta la partita. Con un tiro al volo dentro l’area, oppure di testa nell’ultima azione della partita.

Protagonista dei due episodi più discussi di Juventus-Borussia Dortmund

Juventus-Borussia Dortmund è stata la seconda partita nella storia della Champions League in cui sono stati segnati 8 gol nel secondo tempo. Yildiz alla Del Piero, Vlahovic la ribalta (ancora una volta) da subentrato e Di Gregorio non è impeccabile (colpa anche di una difesa schiacciata). Ma non solo. Nei 90’ ci sono stati due episodi dubbi (e controversi) che non hanno pienamente convinto l’allenatore dei bianconeri: “Questo arbitro ci ha danneggiato, c’era un rigore per noi nel primo tempo. Questo va detto, perché con il rigore per noi e senza quello per loro poteva finire 4-2. Non era in una gran serata”. E in entrambe le situazioni, Kelly è stato l’interprete principale. Con il suo colpo di testa, nel primo tempo, ha fatto carambolare il pallone sul braccio di Anton in piena area di rigore (con l’arbitro che ha deciso di far proseguire senza ricontrollare la dinamica). Poi, per un intervento prima petto e poi braccio in scivolata, ha propiziato il rigore in favore del Dortmund (del provvisorio 2-4).

Giusto per non farsi mancare nulla, anche il suo gol di testa del definitivo 4-4 è stato prima revisionato dal Var per presunto fuorigioco. Dopo qualche minuto di attesa, però, l’arbitro ha indicato il dischetto del centrocampo. Gol convalidato.

Dai meme ai gol decisivi

Arrivato tra lo scetticismo generale per 25 milioni di euro (tra prestito e obbligo di riscatto), Kelly è stato subito preso di mira. Ancora prima di conoscerlo e giudicandolo senza, forse, aver mai visto una sua partita. Acquistato dal Newcastle per sostituire il capitano Danilo, i primi mesi non sono stati effettivamente indimenticabili e all’altezza delle aspettative. Errori grossolani e prestazioni altalenanti lo hanno reso un bersaglio social molto facile. Tra Instagram e Tik Tok, gli utenti si sono scatenati: “Attacco stellare, ma se penso a Kelly…”; “Lelly Kelly, abbiamo comprato un difensore o un paio di scarpe?”.

C’è chi lo dava già con un piede fuori dalla Continassa per “fare cassa”, ma con l’arrivo di Tudor il numero 6 bianconero non ha più saltato una partita. Messo in discussione, Kelly si è guadagnato il rispetto e gli applausi dei suoi tifosi. E dopo tanti minuti in campo, ecco anche due gol che ora lo rendono insostituibile. Non segnava dal gennaio 2024: in meno di una settimana, ne ha fatti due.

Forse non sarà il difensore perfetto, ma nell’ultima settimana bianconera è diventato il protagonista assoluto. Dai meme ai gol decisivi: così Kelly si sta riguadagnando la fiducia della Juventus.