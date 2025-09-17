Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 10:37

“L’arbitro ci ha danneggiati, c’era un rigore per noi. Poteva finire 4-2”: la rabbia di Tudor dopo Juve-Borussia

di F. Q.
L'allenatore bianconero ha parlato del tocco di mano di Anton nel primo tempo su un contrasto aereo con Kelly
La Juventus ha cominciato con un pareggio il proprio cammino in Champions League: 4-4 contro il Borussia Dortmund, in una partita che ha visto i bianconeri sotto di due gol fino al 94esimo. Poi le reti di Vlahovic (doppietta) e di Kelly all’ultimo secondo hanno regalato un insperato punto alla squadra di Igor Tudor. Proprio l’allenatore croato – intervenuto in conferenza stampa nel post gara – ha prima elogiato la squadra per l’atteggiamento, ma ha poi criticato l’operato dell’arbitro.

“Questo arbitro ci ha danneggiati, c’era un rigore per noi nel primo tempo. Questo va detto, perché con il rigore per noi e senza quello per loro poteva finire 4-2. L’arbitro oggi diciamo che non era in una gran serata”, ha dichiarato Tudor in sala stampa. Il riferimento di Tudor è al tocco di mano di Anton durante un contrasto aereo con Kelly: su un cross in area, il difensore della Juve va a contrasto con l’avversario, che però saltando goffamente tocca il pallone con un braccio.

Kelly riesce comunque a servire Openda, che calcia ma trova la risposta di Kobel, con il gioco che viene fermato per fuorigioco dell’attaccante belga. Prima del colpo di testa del difensore bianconero c’è però un tocco di mano del giocatore del Dortmund che non è stato valutato falloso dal direttore di gara. Questo l’episodio incriminato quando il punteggio era ancora fermo sullo 0-0.

L’arbitro Letexier ha giudicato regolare il tocco e non è stato nemmeno chiamato al Var per rivederlo, scatenando l’ira di Tudor in panchina. Nel secondo tempo invece è stato assegnato un rigore ai tedeschi sul punteggio di 2-3 per un tocco dello stesso Kelly: il penalty è stato poi realizzato da Bensebaini. Una rete che sembrava aver chiuso la gara prima della rimonta finale tra il 94′ e il 96′.

