La scelta della Cgil di mobilitarsi e scioperare per Gaza? “Per abitudine non diamo mai giudizi sulle decisioni delle altre organizzazioni sindacali. Noi abbiamo fatto la scelta di una raccolta fondi che indirizzeremo a chi gestisce la chiesa di Gaza”. Così risponde il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, arrivando alla Foresteria di Confindustria in Via Vittorio Veneto per il nuovo incontro tra i sindacati e gli industriali per discutere dei contratti collettivi e riguardo i tavoli aperti in tutta Italia. “Siamo ovviamente molto preoccupati per uno sterminio sistematico del popolo palestinese. Pensiamo sia necessario – prosegue Bombardieri – che tutta l’opinione pubblica faccia sentire la propria voce al nostro governo, all’Europa, perché non si può stare fermi. Dobbiamo fare pressione sull’Europa perché finalmente si faccia una scelta più forte per limitare l’azione di un criminale di guerra che secondo me è Netanyahu”. Sollecitato di nuovo sul rapporto con la Cgil, Bombardieri rimarca che “ci sentiamo sempre con i colleghi del sindacato, però come ripeto sempre noi siamo tre organizzazioni sindacali diverse, che hanno vita, storia e sensibilità diverse. Noi siamo sempre stati sul merito delle questioni e abbiamo sempre detto che quando ci sono le condizioni per camminare insieme si cammina insieme altrimenti no“.