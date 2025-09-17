L'ex presidente brasiliano è stato trasportato all'ospedale di Brasilia per una crisi di singhiozzo e vomito. Due giorni prima aveva lasciato gli arresti domiciliari per un piccolo intervento chirurgico

Un nuovo problema di salute per Jair Bolsonaro. L’ex presidente brasiliano il 16 settembre è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Df Star di Brasilia per un malore accompagnato da una crisi di singhiozzo e vomito, con pressione bassa. A dare la notizia è stato il figlio Flávio Bolsonaro, che sul proprio account di X ha chiesto “le preghiere di tutti” per il padre. Appena due giorni prima Bolsonaro era stato ricoverato per un piccolo intervento chirurgico in anestesia locale per l’asportazione di alcune lesioni cutanee. Era stato dimesso dall’ospedale, dove era stato accolto da un gruppo di sostenitori, dopo poche ore.

In occasione dell’intervento, all’ex presidente era stata diagnosticata un’anemia da carenza di ferro ed erano emersi residui di polmonite per bronco aspirazione, con lo sviluppo delle sue condizioni di salute da monitorare. L’operazione chirurgica era stata autorizzata dal giudice della Corte suprema Alexandre de Moraes e si era svolta sotto stretta sorveglianza della polizia penale brasiliana. Secondo il dottor Cláudio Birolini, responsabile di parte del monitoraggio medico di Bolsonaro, il nuovo ricovero si è invece reso necessario per “una valutazione clinica, misure terapeutiche e accertamenti complementari”.

Il leader di estrema destra ha dunque lasciato per la seconda volta in pochi giorni la sua residenza, dove si trova agli arresti domiciliari dal 4 agosto. Viene sorvegliato in modo rigoroso delle autorità brasiliane per evitare il pericolo di fuga. Recentemente la Corte suprema lo ha condannato a una pena di 27 anni e tre mesi di reclusione, in quanto ritenuto colpevole di aver guidato in Brasile il tentativo di colpo di Stato del 2023. Per la Corte aveva organizzato il tentato golpe al fine di impedire l’insediamento del presidente progressista Luiz Inácio Lula, dopo le elezioni del 2022. Bolsonaro potrebbe restare ineleggibile fino al 2062.