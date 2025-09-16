A Seveso, in provincia di Monza, il giovane ha approfittato dell'assenza della madre per mettersi alla guida. Il motociclista travolto ha riportato ferite multiple

Prende di nascosto l’auto della madre e si mette alla guida, per poi travolgere una persona in scooter. A Seveso, in provincia di Monza, il 13 settembre un ragazzino di 14 anni ha approfittato dell’assenza della madre per prenderne le chiavi del suv Land Rover e mettersi alla guida, nonostante non avesse la patente. Il 14enne, residente nel comune milanese di Bollate, ha poi provocato un incidente che ha coinvolto un motociclista di 70 anni, uscito ferito dallo scontro.

Come riporta MonzaToday, l’incidente è avvenuto in una zona residenziale di Seveso, dove il ragazzo si trovava ospite di parenti mentre la madre era fuori regione. Dalle prime ricostruzioni emerge che il 14enne, dopo essere salito a bordo del suv, si è scontrato frontalmente contro lo scooter di un anziano della zona. L’uomo è stato scaraventato a terra, riportando ferite multiple che hanno richiesto il trasporto in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza. I sanitari che l’hanno soccorso riferiscono che all’anziano sono state causate contusioni agli arti inferiori, un trauma cranico lieve e si ipotizza delle fratture.

Il ragazzo alla guida dell’auto ha poi proseguito in strada per un’altra ventina di metri prima di tamponare un’auto parcheggiata. Una volta uscito dalla vettura sotto shock, il 14enne è stato accompagnato nell’ospedale di Desio in codice verde per alcuni accertamenti. Ora rischia una denuncia a piede libero per lesioni colpose stradali, mentre la madre dovrà risarcire i danni al motociclista ferito.