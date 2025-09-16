La notizia è stata diffusa dall'Unione superiore maggiori d'Italia, e dalle stesse Suore carmelitane missionarie. Secondo le testimonianze, le suore stavano raggiungendo sul fuoristrada l'aeroporto tanzaniano di Mwanza per far rientro in Italia quando si sono scontrate con un mezzo pesante

Si trovavano in Tanzania quando sono morte in un incidente stradale. Quattro suore della Congregazione delle suore carmelitane missionarie di Santa Teresa del Bambino Gesù hanno perso la vita a bordo di un fuoristrada in Tanzania, a Mwanza. Una delle vittime, la 63enne suor Nerina De Simone, 63 anni aveva origini campane. Morte anche suor Lilian Kapongo, superiora generale di 55 anni originaria della Tanzania, ma da diversi anni a Santa Marinella (Roma), suor Damaris Matheka di 51 anni e la 48enne suor Stellamaris Muthini, entrambe keniote. È deceduto anche l’autista del veicolo sul quale viaggiavano, mentre sono gravissime le condizioni di un’altra suora ricoverata in ospedale.

“Siamo sconvolte, non abbiamo ancora lucidità per poterne parlare. Perdiamo un pezzo importante della nostra congregazione” dice all’Adnkronos suor Monica Muccio, superiora della provincia d’Europa della Congregazione delle Suore carmelitane missionarie di Santa Teresa del Bambin Gesù. La superiora ricorda suor Nerina De Simone, descrivendola come “una persona che sapeva curare i dettagli, con una cultura variopinta e riusciva a parlare di qualunque cosa”. Nerina De Simone “amava la congregazione e ha passato tantissimo tempo a studiare tutto ciò che riguardava la nostra fondazione. – continua suor Monica Muccio – Una persona allegra, solare, con un grande senso dell’umorismo. Sapeva suonare la chitarra e cantava molto bene. Aveva ricoperto varie cariche spesso come segretaria della superiora provinciale o generale”. Sulle dinamiche dell’incidente la superiora riferisce ciò che le è stato detto, ovvero che “le notizie sono vaghe, ma sembra che un tir abbia invaso la corsia sulla quale viaggiavano le sorelle sulla jeep. Pensiamo che suor Nerina e la superiora generale siano morte sul colpo perché erano davanti”.

FOTO DI ARCHIVIO