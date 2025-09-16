La Commissione Internazionale Indipendente d’Inchiesta su Gaza delle Nazioni Unite ha accusato Israele di compiere un “genocidio” nella Striscia di Gaza, sostenendo che l’operazione militare mira a “distruggere i palestinesi” presenti nell’enclave. Navi Pillay, presidente della Commissione, ha dichiarato che “il genocidio è in corso e continua a verificarsi”. Nel rapporto vengono chiamati in causa il primo ministro, Benjamin Netanyahu, l’ex ministro della Difesa Gallant e il presidente di Israele, ritenuti responsabili di istigazione al genocidio.
