È successo a Giustino, in provincia di Trento. La ragazza stava attraversando la strada per raggiungere la fermata dell'autobus, diretto verso la scuola, quando è stata travolta. Il conducente, passato con il verde, non è riuscito a frenare in tempo

Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, per arrivare alla fermata dell’autobus, quando è stata investita e uccisa da un camion dei cementi. È successo a Giustino, in provincia di Trento, dove la studentessa di 15 anni Matilda Ferrari è morta dopo essere stata travolta dal mezzo mentre stava raggiungendo la fermata del bus per andare a scuola a Tione. Matilda Ferrari era una atleta della Sporting Ghiaccio Pinzolo Artistico e Ritmico, promettente pattinatrice su ghiaccio. Pochi giorni fa era morta investita da un tir un’altra pattinatrice sul ghiaccio, a Salisburgo, l’altoatesina di 23 anni Julia Marie Gaiser.

L’incidente mortale si è verificato alle 7.15 del mattino sulla strada statale 239, vicino alla fermata del trasporto pubblico. Dalle prime ricostruzioni dei carabinieri emerge che il mezzo pesante è passato con il verde al semaforo e il conducente non è riuscito a frenare in tempo. Il camion ha perciò colpito la studentessa, che stava attraversando sulle strisce con altre due amiche, rimaste illese. Il luogo dell’impatto si trova a poche centinaia di metri dal centro dell’abitato della val Rendena, dove Matilde Ferrari è molto conosciuta.

Sono subito arrivati da Trento l’elisoccorso e due ambulanze con il medico d’urgenza, ma ogni tentativo di rianimare la ragazza è stato vano. Le ferite riportate dalla giovane erano troppo gravi. Il 118 è giunto assieme ai vigili del fuoco della Rendena e Pinzolo e alle forze dell’ordine, ora impegnate nella ricostruzione esatta della dinamica. L’autista del camion è stato trasferito sotto choc al pronto soccorso.