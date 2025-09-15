Il primo ministro di Madrid: "La nostra posizione è chiara e ferma. Perché espellere Mosca dopo l’invasione dell’Ucraina e non espellere Tel Aviv dopo l’invasione di Gaza?"

Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha chiesto che Israele venga bandito dagli eventi sportivi. “Fino a quando non finirà la barbarie, né la Russia né Israele dovrebbero partecipare a nessuna competizione internazionale“, ha detto Sanchez parlando ai membri del partito socialista. E poi ha sottolineato: “Le organizzazioni sportive dovrebbero valutare se sia etico che Israele continui a partecipare alle competizioni internazionali. Perché espellere la Russia dopo l’invasione dell’Ucraina e non espellere Israele dopo l’invasione di Gaza?“. La netta presa di posizione del capo del governo di Madrid arriva all’indomani della tappa finale della Vuelta interrotta a causa dei manifestanti che hanno lanciato barricate sulla strada e si sono scontrati con la polizia vicino al traguardo nella capitale spagnola.

Al riguardo, Sanchez ha ripetuto quanto aveva affermato domenica: “Ovviamente, condanniamo sempre la violenza. E abbiamo espresso la nostra profonda ammirazione e rispetto per gli sportivi, per i ciclisti della Vuelta de Espana. Ma sentiamo anche un immenso rispetto e ammirazione per la società spagnola che si mobilita contro l’ingiustizia e difende i diritti umani in maniera pacifica. Il suo esempio dovrebbe arrivare a tutti gli angoli del mondo“. Rivolto ai socialisti eletti nel Parlamento spagnolo e in quello europeo, il premer ha ribadito: “La nostra posizione è chiara e ferma ed condivisa dalla immensa maggioranza perché è di senso comune: fino a che non avrà fine la barbarie, né Russia né Israele devono essere presenti a nessuna competizione internazionale”.

Intanto, le posizione di Sanchez sulle proteste pro Gaza alla Vuelta hanno scatenato reazioni sia in Spagna che all’estero. “La violenza ha vinto sullo sport e ritengo il primo ministro responsabile”, ha affermato il sindaco di Madrid, José Luis Martínez-Almeida. “Sono riusciti a dipingere un quadro vergognoso del nostro Paese”, ha sostenuto il sindaco. Mentre su X il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sàar ha attaccato duramente Sanchez: “La folla filopalestinese ha ascoltato i messaggi di incitamento e ha interrotto la Vuelta. Così è stato annullato l’evento sportivo che è sempre stato motivo di orgoglio per la Spagna. Sanchez e il suo governo: vergogna per la Spagna!”.