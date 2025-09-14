Corsa neutralizzata, nessuna premiazione e polemica politica tra Israele, il sindaco di Madrid e il premier Pedro Sanchez. L’ultima tappa della Vuelta, la più importante corsa ciclistica della Spagna, viene interrotta da una protesta pro-Palestina che sfocia in uno scontro tra manifestanti e forze dell’ordine.

Il cuore delle tensioni è stato il paseo del Prado: alcuni manifestanti hanno lanciato oggetti alla polizia e trascinato transenne in mezzo alla strada, in risposta gli agenti hanno lanciato numerosi fumogeni e hanno caricato più volte i manifestanti. Scene simili si erano già viste nel corso di tappe precedenti del giro spagnolo. Ma nell’ultima tappa è andata ancora peggio.

La decisione di interrompere la corsa è stata presa intorno a metà gara quando i manifestanti hanno invaso il percorso sulla Gran Via di Madrid, passerella finale dopo la partenza da Alalpardo, travolgendo le transenne del circuito. La protesta ha anche fatto saltare la cerimonia di premiazione, con il vincitore Jonas Vingegaard che non ha ricevuto in pubblico il premio.

Non solo. Perché è anche scoppiata una dura polemica politica con il sindaco di Madrid che ha attaccato Sanchez: “La violenza ha vinto sullo sport e ritengo il primo ministro responsabile”, ha detto José Luis Martínez-Almeida del Partito Popolare. “Madrid è stata travolta dalla violenza. Sono riusciti a interrompere la tappa finale della Vuelta de España e a dipingere un quadro vergognoso del nostro Paese”, ha sostenuto il sindaco.

E anche il ministro degli Esteri Gideon Saar ha rincarato la dose: “Qualche giorno fa, il primo ministro spagnolo ha detto che gli dispiace non avere una bomba atomica ‘per fermare Israele’. Oggi ha incoraggiato i manifestanti a scendere in strada. La folla filopalestinese ha ascoltato i messaggi di incitamento e ha interrotto la Vuelta. Così è stato annullato l’evento sportivo che è sempre stato motivo di orgoglio per la Spagna. Sanchez e il suo governo: vergogna per la Spagna”.