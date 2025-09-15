Pierina Paganelli, tutta la famiglia si costituisce parte civile nel processo contro Louis Dassilva

Tutta la famiglia di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa la notte del 3 ottobre 2023 a Rimini, si è costituita parte civile nel processo in cui è imputato Louis Dassilva, arrestato lo scorso lugli per l’omicidio. I figli di Pierina, Giacomo, Chiara e Giuliano Saponi, le sorelle della vittima, e i nipoti, sono tutelati dagli avvocati Marco e Monica Lunedei, e Alfredo Andrea Scifo. Per la prima volta dopo il delitto, i figli dell’anziana hanno potuto il 35enne senegalese accusata della morte.

L’uomo viveva con la moglie sullo stesso pianerottolo della vittima. Assente, la nuora di Pierina, Manuela Bianchi, moglie di Giuliano Saponi, legata a Louis Dassilva da una relazione sentimentale secondo quanto ricostruito dalle indagini. La donna era stata iscritta nel registro degli indagati per favoreggiamento. In aula anche la moglie Valeria Bartolucci, che al termine dell’udienza ha chiesto di poter incontrare il marito in una sala vicino, attigua all’aula. La donna ha ribadito “sono convinta dell’innocenza di Louis”. Anche lei è indagata per minaccia nei confronti della Bianchi.

Dopo aver stabilito il divieto di videoriprese del processo, gli avvocati difensori hanno quindi presentato quattro eccezioni preliminari. La principale circa la nullità dell’incidente probatorio di Manuela Bianchi per non aver messo a disposizione delle parti la conseguente videoregistrazione. Contestate dalla difesa anche una sorta di “indeterminazione” del capo di imputazione come formulato dal pm Daniele Paci e quindi le aggravanti della premeditazione e della crudeltà. Infine un’eccezione sulla mancata trasmissione alle difese di alcuni documenti con riferimento particolare agli interrogatori e intercettazioni compresi quella della figlia, allora minorenne, di Manuela Bianchi e Giuliano Saponi. Il pubblico ministero, al termine del suo intervento, ha chiesto il rigetto di tutte le eccezioni preliminari. L’udienza quindi è stata rinviata al 20 ottobre quando la Corte d’Assise scioglierà la riserva.