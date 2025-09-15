Il mondo FQ

Schlein si collega con Scotto e Corrado sulla Global Sumud Flotilla: “Appello al governo per fare pressioni su Israele”

di Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev
La segretaria dem chiude così la Festa dell'Unità di Reggio Emilia
La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, in occasione della chiusura della festa dell’Unità di Reggio Emilia, si collega con il deputato del partito democratico Arturo Scotto e l’europarlamentare Annalisa Corrado, a bordo della Global Sumud Flotilla. “Siamo finalmente salpati – hanno detto i due politici a bordo di una delle imbarcazioni dirette a Gaza – Abbiamo l’obiettivo di portare a termine la missione umanitaria e facciamo un appello al governo italiano, che ha usato parole timide verso questa missione. Si tratta di fare pressioni ai governi europei, innanzi tutto al governo Netanyahu per aprire il corridoio umanitario interrotto dal 2008”.

