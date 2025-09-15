Coloni israeliani scortati da soldati hanno fatto irruzione nella casa del premio Oscar Basel Adra, in Cisgiordania, dopo che avevano attaccato il suo villaggio e picchiato un membro della sua famiglia. Basel Adra è il regista, insieme a Youval Abraham, del documentario No Other Land che racconta la storia del villaggio palestinese di Masafer yatta e della sua lotta per sopravvivere all’espansione senza freni degli insediamenti israeliani e alle violenze dei coloni. L’incursione nell’abitazione di Adra è avvenuta mentre l’uomo si trovava in ospedale insieme ai fratelli e al cugino ferito durante l’assalto dei coloni al loro villaggio.
