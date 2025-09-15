Il mondo FQ

Coloni e soldati israeliani fanno irruzione nella casa del regista premio Oscar Basel Adra

Coloni israeliani scortati da soldati hanno fatto irruzione nella casa del premio Oscar Basel Adra, in Cisgiordania, dopo che avevano attaccato il suo villaggio e picchiato un membro della sua famiglia. Basel Adra è il regista, insieme a Youval Abraham, del documentario No Other Land che racconta la storia del villaggio palestinese di Masafer yatta e della sua lotta per sopravvivere all’espansione senza freni degli insediamenti israeliani e alle violenze dei coloni. L’incursione nell’abitazione di Adra è avvenuta mentre l’uomo si trovava in ospedale insieme ai fratelli e al cugino ferito durante l’assalto dei coloni al loro villaggio.

