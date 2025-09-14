Mondiali volley, oggi l’esordio dell’Italia: come stanno i ragazzi del ct De Giorgi e quali sono le rivali che vogliono evitare il bis azzurro

Mentre ancora in Italia si celebra il successo delle azzurre, nelle Filippine partono oggi, 14 settembre, i Mondiali maschili di pallavolo della nazionale maschile, che esordirà alle 15:30 contro l’Algeria. I ragazzi allenati da Ferdinando De Giorgi dovranno difendere il titolo conquistato tre anni fa a Katowice contro la Polonia. “Siamo campioni del mondo in carica, non ce lo toglie nessuno, ma iniziamo sempre da zero a zero. Non ci danno bonus”, ha detto con la sua solito ironia De Giorgi ai giornalisti prima della partenza per l’Asia. Anzi, di mezzo si sono messi alcuni infortuni che hanno segnato la parte finale della preparazione al campionato, ragione per cui il coach ha portato prima in Giappone e poi a Manila quindici giocatori: soltanto venerdì ha comunicato alla Federazione internazionale la lista dei 14 che prenderanno parte alla rassegna. Sarà il primo mondiale a 32 squadre, perché l’organizzazione “punta a dare spazio al numero più ampio di nazioni, ma ha creato un sistema tale che pur essendo tante squadre, si giocheranno al massimo sette partite e non di più”. E l’Italia, che punta almeno a una medaglia – come ha detto il presidente della Federazione, Giuseppe Manfredi – spera di giocarle tutte.

Le assenze e i convocati definitivi di De Giorgi

Negli ultimi test a Torino, per la Fipav Elite Men’s Cup, contro Turchia, Germania e Olanda, De Giorgi si è trovato a fare i conti con l’assenza di Daniele Lavia, che ha subìto un intervento delicato alla mano dopo un incidente in sala pesi. In seguito sono arrivati gli infortuni, per fortuna più leggeri, di Giovanni Gargiulo, centrale della Lube Civitanova che, da esordiente, ha saputo farsi notare nella lunga estate azzurra, e dell’opposto mancino Yuri Romanò, tenuto a riposo per cautela. Dentro quindi a sprazzi un volto nuovo come Francesco Sani, italo-statunitense del Verona, schierato in un ruolo non suo (opposto, lui gioca come schiacciatore laterale) per far riposare Kamil Rychliki, e Roberto Russo, tornato a vestire l’azzurro dopo sette mesi di stop per un infortunio. “La convocazione è stata una sorpresa per me – ha detto il primo al termine del torneo torinese –. Questo gruppo mi ha accolto in maniera incredibile”.

Oltre a questi atleti, l’Italia può contare sul capitano Simone Giannelli al palleggio e su Riccardo Sbertoli pronto a dargli il cambio. Al centro, oltre a Gargiulo e Russo, ci sono l’esperto Simone Anzani e Gianluca Galassi. Resta fuori dalla lista dei 14 comunicata all’Fivb Giovanni Sanguinetti per il rientro di Gargiulo. Come schiacciatori-ricevitori ci sono Alessandro Michieletto, che a 23 anni è ormai una colonna della sestetto, il 21enne Luca Porro, Matteo Bottolo e Francesco Sani. Gli opposti saranno Yuri Romanò, rivelazione dell’Europeo 2021, e Rychliki, lussemburghese di origini polacche da poco naturalizzato italiano. Il perno della difesa sarà il libero Fabio Balaso, mentre a bordo campo aspetterà il suo turno Domenico Pace.

Non sarà un torneo semplice. L’Italia è forte e, pur pasticciando la finale, ha vinto una medaglia d’argento all’ultima Nations League, risultato mai raggiunto. Sa di avere di fronte avversari molto pericolosi. “Tra le squadre che si giocano la medaglia, la differenza la fanno sempre pochi palloni – ha spiegato De Giorgi –. Il Mondiale, non dico che sia più importante delle Olimpiadi, ma dal punto di vista tecnico è la manifestazione più completa e difficile”. “Il nostro obiettivo in questo momento è resistere un po’ di più a quelle squadre competitive che ultimamente ci hanno battuto – ha dichiarato capitan Giannelli –. Siamo consapevoli che dobbiamo battagliare di più, cosa che non siamo riusciti a fare nella finale di VNL; dall’altro lato però dobbiamo anche considerare il fatto che siamo migliorati e abbiamo centrato comunque un risultato mai ottenuto prima di allora, siamo consapevoli dei nostri limiti e sappiamo cosa ci manca, quindi lavoriamo tutti i giorni per migliorarci”.

Le avversarie da temere

Le principali rivali sono tre. C’è la Polonia allenata dal serbo Nikola Grbic, per una vita in Italia prima come palleggiatore e poi come allenatore. Battuto in finale agli Europei 2021 e nei Mondiali del 2022, il sestetto biancorosso si è rafforzato ulteriormente con il ritorno in campo del cubano naturalizzato Wilfredo Leon, giocatore tanto potente quanto spettacolare. Grbic può contare ancora su altri giocatori di altissimo livello, di grande fisicità (l’altezza media è di 198 centimetri) ed esperienza (età media sopra i 28 anni), ma soprattutto su una panchina lunga, fornita di ricambi di prima qualità. Un altro sestetto ben rodato è quello della Francia allenata da Andrea Giani: d’altronde sono i Bleus che hanno vinto le ultime due Olimpiadi e un paio di Volley Nations League (ma sono a digiuno di medaglie agli Europei e ai Mondiali).

C’è poi ancora il Brasile, che magari non ha i fenomeni di alcuni anni fa, ma ha singoli giocatori di alta qualità e un gioco sempre temibile. Da non sottovalutare il Giappone, poco fisico, ma molto tecnico e tenace: “È una squadra forte che ormai si è messa stabilmente tra le prime quattro squadre a livello di ranking”, sostiene De Giorgi.

E poi, “subito dietro ci sono squadre toste come la Slovenia o Cuba”, mette in allerta il coach. La prima, allenata dall’italiano Fabio Soli, è una squadra ben rodata che nelle ultime competizioni ha saputo dare del filo da torcere. La seconda, invece, dopo un periodo di crisi è tornata a mostrare i suoi talenti come Marlon Yant, sotto la guida di Robertlandy Simon: “In una partita secca può fare brutti scherzi”, continua Fefé.

Potrebbe dare spettacolo la Bulgaria, allenata dall’ex ct azzurro Gianlorenzo Blengini. È una squadra molto giovane (l’età media è di 23,2 anni) dove figurano giocatori talentuosi come i fratelli Nikolov: Simeon, palleggiatore di 19 anni, e Aleksandar, 21enne che si è fatto apprezzare a Civitanova. Chi ha cominciato il ricambio generazionale è la squadra degli Stati Uniti allenata dal leggendario Karch Kiraly, che rispetto alla finale 3°-4° posto di Parigi 2024 ha cambiato tanto tranne pochi giocatori, come il palleggiatore Micah Christenson, il centrale Taylor Averill e il libero Erik Shoji.