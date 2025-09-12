Mondiali di volley maschile, l’Italia sogna il bis: i gironi, il calendario e dove vederli in tv e streaming

La pallavolo azzurra sogna il bis. Dopo la straordinaria vittoria dell’Italvolley femminile ai Mondiali in Thailandia, cominciano oggi i Mondiali maschili, che si giocheranno nelle Filippine fino al 28 settembre. L’Italia del ct Fefè De Giorgi arriva alla competizione da campione in carica (vittoria nel 2022 in finale contro la Polonia) e dopo il secondo posto in Nations League di poco più di un mese fa, con la finale giocata (e persa) contro la Polonia. In mezzo il quarto posto alle Olimpiadi dopo la sconfitta in semifinale contro la Francia e quella nella finale per il terzo posto contro gli Usa: un buon piazzamento, con l’Italia che però aveva tutte le carte in regola per aspirare a una medaglia.

L’Italvolley maschile è stata sorteggiata nel girone F dove sfiderà Algeria, Belgio e Ucraina per un posto tra le migliori sedici formazioni al mondo che si scontreranno poi nella fase a eliminazione diretta. La squadra di capitan Simone Giannelli debutterà domenica 14 settembre contro l’Algeria: l’obiettivo è chiaramente quello di difendere il titolo mondiale. Bisognerà però fare i conti con le “solite” nazionali di alto livello: la Polonia campione in Nations League, appunto, ma anche la Francia oro alle Olimpiadi, il Brasile, gli USA e la Slovenia per citarne qualcuna. Di seguito tutto quello che c’è da sapere su gironi, calendario, orari e dove vedere in tv e streaming il mondiale di pallavolo maschile.

Mondiali Volley maschile, i gironi e il calendario dell’Italia

L’Italia è stata inserita nel gruppo F contro Algeria, Belgio e Ucraina. Un girone sulla carta non complicatissimo, che non dovrebbe destare particolari preoccupazioni alla formazione di De Giorgi. Questi gli otto raggruppamenti al Mondiale di volley:

Gruppo A : Filippine, Iran, Egitto, Tunisia

: Filippine, Iran, Egitto, Tunisia Gruppo B : Polonia, Olanda, Qatar, Romania

: Polonia, Olanda, Qatar, Romania Gruppo C : Francia, Argentina, Finlandia, Corea del Sud

: Francia, Argentina, Finlandia, Corea del Sud Gruppo D : USA, Cuba, Portogallo, Colombia

: USA, Cuba, Portogallo, Colombia Gruppo E : Slovenia, Germania, Bulgaria, Cile

: Slovenia, Germania, Bulgaria, Cile Gruppo F: Italia , Algeria, Belgio, Ucraina

, Algeria, Belgio, Ucraina Gruppo G : Giappone, Canada, Turchia, Libia

: Giappone, Canada, Turchia, Libia Gruppo H: Brasile, Serbia, Cechia, Cina

Gli azzurri faranno l’esordio contro l’Algeria domenica 14 settembre alle 15:30 italiane. Le altre due sfide sono invece in programma martedì 16 settembre alle 15:30 contro il Belgio e giovedì 18 settembre sempre alle 15:40 contro l’Ucraina. Questo il calendario degli azzurri:

Italia-Algeria , 14 settembre alle 15:30 ora italiana

, 14 settembre alle 15:30 ora italiana Italia-Belgio , 16 settembre alle 15:30

, 16 settembre alle 15:30 Italia-Ucraina , 18 settembre alle 15:30

, 18 settembre alle 15:30 Eventuali ottavi : domenica 21 settembre, ore 9:30 o ore 14:00

: domenica 21 settembre, ore 9:30 o ore 14:00 Eventuali quarti : mercoledì 24 settembre, ore 9:30 o ore 14:00

: mercoledì 24 settembre, ore 9:30 o ore 14:00 Eventuali semifinale : sabato 27 settembre, ore 8:30 o ore 12:30

: sabato 27 settembre, ore 8:30 o ore 12:30 Finali: domenica 28 settembre, finale per la medaglia di bronzo (ore 8:30) oppure finale per la medaglia d’oro (ore 12:30)

Dove vederli in tv e streaming

Il Mondiale di volley maschile in programma nelle Filippine dal 13 al 28 settembre si potrà vedere sui canali della Rai (canali esatti da comunicare), gratis e in chiaro. Qui sarà possibile vedere tutte le partite dell’Italia e altri incontri ancora da definire. E in streaming? Per vedere in streaming le partite del Mondiale maschile bisognerà registrarsi su Rai Play per le partite dell’Italia e altri incontri da definire, mentre sarà possibile vedere tutte le partite su VBTV e Dazn.