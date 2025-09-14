Il mondo FQ

Sport

Ultimo aggiornamento: 16:21

Mondiali di atletica: Jacobs e Tamberi sono polvere di stelle, questa volta Tokyo è amara

di F. Q.
Sulla stessa pista della gloria olimpica, i due campioni azzurri chiudono anzitempo la loro partecipazione: il velocista solo sesto nella sua semifinale, il saltatore fa tre errori a 2.21 metri
Mondiali di atletica: Jacobs e Tamberi sono polvere di stelle, questa volta Tokyo è amara
Icona dei commenti Commenti

Come nel 2021, ma con i risultati capovolti. Nel giro di qualche lancetta d’orologio, Gianmarco Tamberi e Lamont Marcell Jacobs escono di scena ai Mondiali di atletica leggera a Tokyo, sulla stessa pista nella quale quattro anni fa avevano scritto la storia dello sport italiano vincendo due titoli olimpici nel giro di una manciata di minuti. Gimbo e Jacobs, oggi, non sono altro che polvere di stelle.

Che i due campioni azzurri non si presentavano all’appuntamento più atteso della stagione in buona condizione era cosa nota, ma è andata quasi peggio del previsto. Il saltatore azzurro ha sbagliato per tre volte la misura di 2.21 metri salutando la gara dell’alto in pochissimo tempo. Jacobs, nonostante il suo miglior tempo stagionale (10″16), è arrivato solo sesto nella sua semifinale dei 100 metri. Qualificazione dunque impossibile per la finale.

Così, a distanza di quattro anni, il tartan giapponese si rivela amaro. Era l’1 agosto 2021 quando Jacobs, proprio lì, conquistò la storia medaglia d’oro olimpica nella gara regina dei Giochi olimpici fermando il cronometro a 9″80 appena dieci minuti dopo il momento cui Tamberi, campione del mondo anche nel 2022, aveva messo le mani sullo stesso titolo volando fino a 237 centimetri. Era stato lo spicchio di tempo che aveva rivoluzionato la storia dell’atletica azzurra. Oggi, i due hanno di nuovo chiuso la loro avventura fianco a fianco. Ma senza gloria.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione