Il mondo FQ

Sport

Ultimo aggiornamento: 17:35

L’Italvolley maschile sul velluto all’esordio al Mondiale: Algeria battuta 3-0

di F. Q.
L'unico momento di difficoltà nel secondo set, quando l'Italia si è ritrovata sotto 17-21. Il prossimo avversario per gli azzurri sarà il Belgio
L’Italvolley maschile sul velluto all’esordio al Mondiale: Algeria battuta 3-0
Icona dei commenti Commenti

L’Italvolley maschile parte sul velluto ai Mondiali di Manila. I ragazzi di Fefè De Giorgi vincono all’esordio per 3-0 contro l’Algeria (25-13, 25-22, 25-17). Il top scorer degli Azzurri, campioni uscenti, è stato Michieletto con 15 punti, poi 13 per Bottolo e 11 per Romanò.

L’unico momento di difficoltà è stato nel secondo set, quando l’Italia si è ritrovata sotto 17-21, prima di riuscire a ribaltare il punteggio. Il prossimo avversario per gli azzurri sarà il Belgio martedì prossimo.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione