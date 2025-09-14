L’Italvolley maschile sul velluto all’esordio al Mondiale: Algeria battuta 3-0
L’Italvolley maschile parte sul velluto ai Mondiali di Manila. I ragazzi di Fefè De Giorgi vincono all’esordio per 3-0 contro l’Algeria (25-13, 25-22, 25-17). Il top scorer degli Azzurri, campioni uscenti, è stato Michieletto con 15 punti, poi 13 per Bottolo e 11 per Romanò.
L’unico momento di difficoltà è stato nel secondo set, quando l’Italia si è ritrovata sotto 17-21, prima di riuscire a ribaltare il punteggio. Il prossimo avversario per gli azzurri sarà il Belgio martedì prossimo.