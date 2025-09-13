I giudici li hanno ritenuti colpevoli in primo grado per lesioni aggravate e falso ideologico. Il referto sanitario riporta per la vittima ematomi alla mascella, escoriazioni su tutto il corpo e lesioni a torace e gambe

Quattro agenti della polizia stradale sono stati condannati in primo grado per lesioni aggravate e falso ideologico, nella giornata di ieri 12 settembre. Il pm Giovanni Musarò si è occupato delle indagini e della ricostruzione dei fatti, avvenuti nel 2023: un uomo alla guida della sua auto era stato fermato dai poliziotti Pierluigi Tarzia, Maurizio Porfiri, Marco Provenzani e Paolo Centofanti per una verifica di routine, lungo via Collatina a Roma. Ma, secondo gli inquirenti, quello che doveva essere un semplice controllo si è trasformato in un pestaggio. Il Tribunale ha stabilito una pena detentiva di quattro anni per tre agenti, mentre Tarzia è stato condannato a quattro anni e otto mesi.

Come riporta il Corriere della Sera, il guidatore avrebbe contestato il controllo dei poliziotti. A quel punto i quattro uomini in divisa hanno iniziato a colpirlo in volto. Il referto sanitario della vittima riporta ematomi alla mascella, escoriazioni su tutto il corpo e lesioni a torace e gambe: 40 giorni di prognosi riservata.

Secondo il Tribunale, non ci sarebbero solo le lesioni aggravate. I quattro agenti avrebbero anche falsificato il verbale del fermo. Nella loro versione dell’accaduto, l’uomo si sarebbe agitato nel corso dei controlli ferendosi da solo in quel modo. Ma il Tribunale ha accolto l’ipotesi della procura: anche per i giudici si è trattato di un episodio di abuso di potere. Non solo per le percosse, ma anche per il falso ideologico. Le motivazioni del Tribunale saranno rese pubbliche tra 90 giorni.