Choc nel nuoto, Ben Proud parteciperà agli Enhanced Games: è permesso doparsi e chi batte un record riceve un milione

Il nuotatore britannico Ben Proud, uno dei più grandi velocisti dell’ultimo decennio, soprattutto nei 50 stile libero (campione del mondo nel 2023, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024 e argento Mondiale a Singapore lo scorso mese) prenderà parte agli Enhanced Games, evento multisportivo fondato dall’imprenditore australiano Aron D’Souza e promosso a febbraio 2025 da Donald Trump Jr., che consente agli atleti di utilizzare sostanze dopanti senza essere sottoposti a test.

Gli Enhanced Games rappresentano un evento sportivo privato che permette agli atleti di utilizzare farmaci vietati dalle normative antidoping, come steroidi anabolizzanti e ormoni della crescita. Sostanza che devastano il fisico e possono provocare gravi malattie nel lungo periodo. L’iniziativa, fondata dall’australiano Aron D’Souza, si propone di superare i limiti naturali delle prestazioni sportive. Le discipline coinvolte includono nuoto, atletica leggera e sollevamento pesi. Ai vincitori di ogni disciplina sarà assegnato un premio di 250mila dollari, con un bonus di un milione di dollari per chi riuscirà a battere un record mondiale.

European e World Acquatics: “Siamo estremamente delusi”

Ad annunciare la partecipazione agli Enhanced Games è stato lo stesso Ben Proud, che ha conquistato un secondo posto alle Olimpiadi a Parigi nei 50 stile libero. “Penso che apra la strada per eccellere in un modo molto diverso. Penso di aver raggiunto tutto ciò che potevo, e ora gli Enhanced Games mi offrono una nuova opportunità. Non credo assolutamente che questo stia minando lo sport pulito”.

Dopo qualche ora, la federazione europea ha condannato la decisione del nuotatore britannico: “European Aquatics è estremamente delusa dall’annuncio odierno di Ben Proud, che ha dichiarato la sua intenzione di partecipare agli Enhanced Games. Ci uniamo alla nostra federazione britannica nel condannare questa decisione, che riteniamo comprometta il nostro impegno nei confronti dei valori e dei principi dello sport pulito e i nostri continui sforzi volti a stabilire l’integrità come base di tutte le nostre attività”. Chi parteciperà alla competizione a Las Vegas a maggio 2026 verrà squalificato da World Aquatics, la Federazione internazionale di nuoto. A giugno, World Aquatics è diventata la prima federazione a vietare la partecipazione di atleti, allenatori e funzionari ai suoi eventi in caso di partecipazione agli Enhanced Games. “È davvero deludente che un britannico prenda in considerazione l’idea di partecipare a un evento che va contro il vero spirito dello sport”, ha dichiarato l’ad di Uk Antidoping, Jane Rumble.

Le parole di Ben Proud

Lo stesso Ben Proud ha poi comunicato il ritiro dalle competizioni sportive “tradizionali” per dedicarsi esclusivamente agli Enhanced Games: “Per 15 anni, il nuoto mi ha definito. Ha plasmato le mie decisioni, i miei sacrifici e la direzione della mia vita. Ogni mia mossa – dove vivere, come allenarmi, a cosa rinunciare – è stata motivata dal desiderio di essere la migliore versione di me stesso in piscina, di dimostrare di essere all’altezza sulla scena mondiale”. Si legge nel suo messaggio in cui annuncia il ritiro. “Ho raggiunto un punto in cui mi sento profondamente soddisfatto di tutto ciò che ho realizzato nella mia carriera. Il mio cuore è colmo di soddisfazione e so di essere pronto ad andare avanti e ad abbracciare qualcosa di nuovo. Ecco perché mi ritirerò dallo sport tradizionale per competere negli Enhanced Games. Questa non è la fine del mio viaggio: è l’inizio di un nuovo capitolo”, ha concluso Proud.