Prosegue la caccia all'uomo. I due fermati, secondo l'Fbi, non hanno alcun legame con la sparatoria. E Trump tira in ballo la sinistra radicale

“Un momento buio per l’America”. Donald Trump in un video girato nello Studio Ovale, annunciando bandiere a mezz’asta per l’omicidio del leader dei giovani Maga Charlie Kirk, mentre prosegue la caccia all’uomo dopo iul rilascio anche del secondo uomo fermato. Il presidente Usa punta il dito contro la retorica della “sinistra radicale” addossandogli la responsabilità della morte dell’attivista di destra. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di essere “pieno di dolore e rabbia” per l’assassinio avvenuto in un campus universitario nello Utah. “Charlie ha ispirato milioni di persone e stasera tutti coloro che lo conoscevano e lo amavano sono uniti nello shock e nell’orrore. Questo è un momento buio per l’America”.

I sospettati rilasciati, l’assassino latitante

Continua la caccia al killer, iniziata alla mezzanotte italiana, ma la situazione è poco chiara. I due sospettati sono stati rilasciati: secondo la nota congiunta di Fbi e Dipartimento di sicurezza pubblica dello Utah, citata da Cnn, nessuna delle due persone fermate dopo l’omicidio ha alcun legame con la sparatoria. Una persona, George Zinn, è stata accusata di aver ostacolato la polizia universitaria. Nessuna informazione, invece, sui motivi del fermo dell’altro sospettato. Per le autorità il delitto sarebbe opera di una sola persona, vestito in abiti scuri.

Ingorno alle 2.00 (ore italiane) il direttore dell’Fbi Kash Patel aveva annunciato il rilascio del secondo sospettato, dopo un interrogatorio delle forze dell’ordine: “Le nostre indagini proseguono e continueremo a diffondere informazioni nell’interesse della trasparenza”, ha scritto Patel su X. Il governatore dello Utah Spencer Cox, in conferenza stampa, aveva dichiarato che la prima persona ad essere fermata sul posto, George Zinn, non è stata ritenuta l’assassino, ma è stata accusata di ostacolo alla giustizia.

L’assassino dunque resta latitante. Le indagini sono iniziate subito dopo la sparatoria: nelle riprese video si vedono agenti di polizia perlustrare gli edifici, compresi i tetti, lungo il perimetro della Utah Valley University.

La dinamica dell’omicidio

Charlie Kirk stava parlando a un dibattito organizzato da Turning Point USA alla Utah Valley University quando, secondo le autorità, l’assassino ha sparato da un tetto. La Utah Valley è la più grande università pubblica dello Stato con 47.000 iscritti. Si trova a circa 40 miglia (64 chilometri) a sud della capitale dello Stato, Salt Lake City.

L’attentatore ha sparato un solo colpo, secondo Beau Mason, Commissario del Dipartimento di Pubblica Sicurezza dello Utah, secondo il quale si è trattato di “un attacco mirato contro un individuo”. Kirk è stato colpito mentre rispondeva a una domanda sulle sparatorie di massa. Dopo essere stato colpito è stato trasportato “con un mezzo privato” al Timpanogos Regional Hospital, dove è morto, hanno riferito le autorità. Il governatore dello Utah Spencer Cox ha definito l’omicidio un “assassinio politico”.