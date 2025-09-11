“Da tempo diciamo che le scelte del governo Netanyahu sono andate ben oltre una reazione proporzionata, violando i principi fondamentali del diritto internazionale umanitario. Troppe vittime, troppi bambini sono morti e continuano a morire a Gaza City e nelle altre parti della Striscia dove Hamas continua a farsi scudo della inerme popolazione civile. Da nonno e da padre dico che questa carneficina deve finire subito”. Lo ha dichiarato il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani tenendo un’informativa al Senato sugli sviluppi delle crisi in Ucraina e Medio Oriente.