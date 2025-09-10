Il mondo FQ

Incidente in moto per il presidente della Regione Abruzzo, lui illeso ma gamba rotta per la moglie Stefania Fois

di F. Q.
A rendere noto l’episodio è stato lo stesso governatore sui social: "Amore mio, che ti ho combinato. Non mi posso dare pace"
Incidente in moto per il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, mentre era sulla sua Harley Davidson con la moglie Stefania Fois. Il governatore, collezionista di moto d’epoca, è rimasto illeso, mentre lei ha riportato una frattura alla gamba. Il fatto è avvenuto vicino Chieti, domenica, quando i due erano da poco usciti di casa per una gita. A rendere noto l’episodio è stato lo stesso governatore sui social.

“Amore mio, che ti ho combinato – scrive Marsilio -. Non mi posso dare pace. Una gita domenicale per andare a trovare lo zio, ‘passeggiando’ in moto sulla statale per non voler ‘correre’ sull’autostrada. Poi all’improvviso arriva l’imprevisto, una frenata brusca e la ruota davanti scivola giù; quasi da fermi, il tempo di toccare terra e rimbalzo in piedi, mi giro e vedo Stefania con la gamba piegata in due. Di colpo, la passione si trasforma in maledizione. Penso subito al peggio, e purtroppo le analisi mi danno ragione. Frattura composta al piatto tibiale. Due mesi ferma a casa. Stefania non piange, non recrimina, non maledice – scrive ancora il presidente -. Stringe i denti, sorride, si dà e mi dà coraggio. Affronta determinata e reattiva la situazione. ‘Resilienza allo stato puro. Tesoro mio, supereremo anche questa. Tornerai presto a lavorare, a dipingere e a seguirmi come hai sempre fatto, con l’amore e la passione che ti contraddistinguono. E i tuoi splendidi sorrisi faranno dimenticare ogni dolore”.

