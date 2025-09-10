Incidente in moto per il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, mentre era sulla sua Harley Davidson con la moglie Stefania Fois. Il governatore, collezionista di moto d’epoca, è rimasto illeso, mentre lei ha riportato una frattura alla gamba. Il fatto è avvenuto vicino Chieti, domenica, quando i due erano da poco usciti di casa per una gita. A rendere noto l’episodio è stato lo stesso governatore sui social.

“Amore mio, che ti ho combinato – scrive Marsilio -. Non mi posso dare pace. Una gita domenicale per andare a trovare lo zio, ‘passeggiando’ in moto sulla statale per non voler ‘correre’ sull’autostrada. Poi all’improvviso arriva l’imprevisto, una frenata brusca e la ruota davanti scivola giù; quasi da fermi, il tempo di toccare terra e rimbalzo in piedi, mi giro e vedo Stefania con la gamba piegata in due. Di colpo, la passione si trasforma in maledizione. Penso subito al peggio, e purtroppo le analisi mi danno ragione. Frattura composta al piatto tibiale. Due mesi ferma a casa. Stefania non piange, non recrimina, non maledice – scrive ancora il presidente -. Stringe i denti, sorride, si dà e mi dà coraggio. Affronta determinata e reattiva la situazione. ‘Resilienza allo stato puro. Tesoro mio, supereremo anche questa. Tornerai presto a lavorare, a dipingere e a seguirmi come hai sempre fatto, con l’amore e la passione che ti contraddistinguono. E i tuoi splendidi sorrisi faranno dimenticare ogni dolore”.