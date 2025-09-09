I giovani di età compresa tra i 17 e i 19 anni sono indagati violenza sessuale aggravata di gruppo. L'abuso sulla connazionale 19enne sarebbe stato ripreso con un cellulare

Era in vacanza a Malta quando ha subito uno stupro. È quello che ha raccontato nella sua denuncia 19enne di Treviso. A finire sotto indagine sono cinque ragazzi, accusati di violenza sessuale aggravata di gruppo: quattro sono originari di Brindisi, uno di Lecce, di età compresa tra i 17 e i 19 anni. La ragazza ha raccontato di aver subito abusi mentre si trovava a Malta a fine luglio.

Secondo quanto denunciato, la 19enne ha conosciuto i cinque connazionali durante la vacanza a Malta. Al termine di una serata trascorsa insieme in alcuni locali dell’isola, i ragazzi avrebbero convinto la giovane trevigiana a seguirli nel loro appartamento. Qui si sarebbe verificata la violenza di gruppo. La ragazza ha riferito che l’abuso è stato ripreso con il cellulare da parte di uno degli indagati. Le forze dell’ordine stanno effettuando accertamenti sugli smartphone dei cinque giovani e della 19enne nel tentativo di acquisire ulteriori elementi ai fini investigativi. La ragazza ha raccontato l’accaduto ai genitori per poi denunciare alle autorità di Conegliano, nel Trevigiano. La procura di Treviso ha poi trasmesso l’atto a quella di Brindisi.