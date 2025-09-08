Tifosi italiani protestano contro Israele: spalle girate durante l’inno nazionale

Una parte dei tifosi italiani – poche centinaia in tutto, su circa 2mila spettatori – ha voltato le spalle al campo e alla bandiera. Dalla curva anche molti fischi

Prima del fischio d’inizio di Israele-Italia, sul campo neutro di Debrecen, i tifosi del gruppo Ultras Italia ha scelto di protestare contro la Nazionale del Paese impegnato nell’invasione militare di Gaza. Durante l’inno israeliano, una parte dei tifosi italiani – poche centinaia in tutto, su circa 2mila spettatori – ha voltato le spalle al campo e alla bandiera. Dalla curva sono arrivati anche molti fischi, coperti in tv alzando il volume in presa diretta dal campo dove i giocatori israeliani cantavano l’inno.

La partita si gioca in un clima carico di tensione politica: la Nazionale israeliana è scesa in campo con il lutto al braccio, allenatore compreso, in memoria delle sei vittime dell’attentato di Gerusalemme. Intanto nella Striscia di Gaza continuano i bombardamenti, con un numero crescente di vittime civili e una situazione umanitaria al collasso. Nei giorni scorsi il ct azzurro Rino Gattuso aveva difeso la scelta di scendere in campo, affermando che “sono un uomo di pace, ma la partita la dobbiamo giocare”. A poche ore da quelle dichiarazioni, vicino alla sua abitazione in Calabria sono comparsi striscioni di contestazione.