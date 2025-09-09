Eni deve pagare l’Imu ai comuni di Cesenatico e Crotone: le sentenze della Cassazione

Doppia sconfitta giudiziaria per Eni. La Cassazione ha rigettato i ricorsi della multinazionale confermando in via definitiva la legittimità dell’avviso di accertamento Imu relativamente alle piattaforme off-shore nei comuni di Cesenatico e Crotone. In totale erano in ballo oltre 7 milioni di euro di tributi da versare e il pronunciamento avrà effetti positivi, con ogni probabilità, relativamente ad altre annualità ancora pendenti e richieste dalle amministrazioni.

La vicenda tra Eni e Crotone arrivata davanti ai giudici della Cassazione era relativa all’annualità 2016: il Cane a sei zampe dovrà pagare 3,4 milioni tra imposte, interessi e sanzioni. La decisione della Suprema Corte, che ha accolto integralmente le tesi dell’amministrazione, riconosce al Comune piena legittimazione ad accertare le imposte sulle strutture off shore, consolidando un orientamento destinato a fare giurisprudenza.

La sentenza avrà effetti favorevoli al Comune di Crotone anche per i tributi Imu relativi agli anni 2017, 2018 e 2019, per un imponibile complessivo superiore a 11 milioni di euro. “Questo risultato – ha dichiarato il sindaco Vincenzo Voce, ringraziando i professori Salvatore Muleo e Bruno Sassani che hanno assistito il Comune nei tre gradi di giudizio – è la dimostrazione plastica dell’inversione di ogni logica del passato nel rapporto con Eni. Nel caso di specie, non rinvenendo la possibilità di definire un accordo vantaggioso per l’ente, l’ente ha emesso tutti gli avvisi di accertamento e avviato una partita contenziosa fino all’ultimo grado di giudizio che oggi ci vede vittoriosi”. Secondo l’assessore al Bilancio Antonio Scandale, circa 7 milioni di euro già accantonati in bilancio potranno ora essere immediatamente destinati a spese di investimento e a servizi per la città.

La stessa decisione è stata presa dalla Corte di Cassazione relativamente agli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Cesenatico nel 2017 in merito alle annualità 2014 e 2015. Si tratta di 3,8 milioni di euro. Si tratta solo del primo capitolo di una vicenda molto ampia che vede ancora altri contenziosi. Infatti gli avvisi di accertamento Imu emessi dal Comune nel 2018, relativi alle annualità Imu 2012-2015 per un importo complessivo pari a 3,3 milioni, e quelli emessi nel 2021, relativi alle annualità 2016-2019 per 11 milioni e mezzo, sono ancora pendenti di fronte alla Corte di Giustizia Tributaria.

Si attendono dunque questi pronunciamenti per capire come si evolveranno le prossime tappe processuali. Il Comune di Cesenatico, ha accantonato una cifra di pari importo – 18 milioni di euro – al Fondo Crediti di dubbia esigibilità in modo che in caso di esito negativo non ci saranno conseguenze negative per le casse comunali. Dal 2020, con l’introduzione dell’Impi, l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine, la competenza in materia è stata trasferita allo Stato.