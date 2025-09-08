Il mondo FQ

Usa, sondaggio Nbc: il 57% degli americani boccia l’operato di Trump. Pesano politica economica e vaccinale

di F. Q.
Solo quattro statunitensi su dieci sono soddisfatti del presidente. I punti più critici sono l'aumento del costo della vita, l'inflazione e la gestione sanitaria
La maggioranza degli statunitensi boccia l’operato di Trump. A rivelarlo è l’ultimo sondaggio della Nbc News Decision Desk, condotto da SurveyMonkey. L’aumento del costo della vita, l’inflazione e l’approccio antiscientifico delle sue politiche sanitarie sono le questioni che più preoccupano gli americani. Nel dettaglio solo poco più di quattro statunitensi su 10, il 43%, approvano l’operato di Trump, mentre il 57% esprime un giudizio negativo.

I cittadini Usa sono insoddisfatti soprattutto delle politiche economiche del tycoon: solo il 41% approva la gestione del commercio da parte dell’amministrazione Trump, solo il 39% quella sull’inflazione. Americani critici anche verso l’approccio di Trump sul tema vaccini, su cui c’è invece un forte sostegno bipartisan negli States. Il sondaggio è stato per di più condotto prima che i senatori democratici e alcuni repubblicani si scontrassero nuovamente con il ministro della sanità Robert Kennedy jr sull’argomento. Nel complesso il basso tasso di gradimento rispetto al presidente Usa è in linea con i sondaggi dei mesi scorsi.

