Elezioni in Norvegia, il centrosinistra verso la vittoria. Sconfitte le destre guidate dalla “Meloni norvegese”

All’alleanza guidata dal premier uscente Jonas Gahr Støre vengono accreditati 89 seggi. La coalizione guidata Sylvi Listhaug si ferma a quota 80 seggi
Il centrosinistra resta al governo della Norvegia, almeno secondo le stime TV2 e NRK. All’alleanza guidata dal premier uscente Jonas Gahr Støre, infatti, vengono accreditati 89 seggi, quattro sopra la maggioranza assoluta: il parlamento unicamerale norvegese è composto da 169 deputati. Nonostante il forte recupero rispetto agli anni scorsi, invece, le destre guidate da Sylvi Listhaug si fermano a quota 80 seggi.

I seggi conquistati dal centrosinistra sono suddivisi in questo modo: 52 al partito laburista, il più votato, 10 per il partito di centro, altri dieci al partito socialista, 9 per il “Partito rosso”, 8 ai Verdi. La destra invece scende a 80 seggi: il Partito del Progresso si ferma a 46 seggi, i Conservatori 25, i Cristiani democratici 7 e i liberali 2.

Primo Ministro dal 2021, Støre ha beneficiato dell’appoccio di Jens Stoltenberg, già Segretario generale della Nato e Ministro dell’Economia. Nonostante l’exploit, l’impressione è Listhaug, ex ministra della giustizia, rimarrà all’opposizione. È stata definita la “Meloni norvegese” secondo il quotidiano francese Le Figaro: ha infatti portato il Partito del Progresso a diventare la seconda forza del Paese.

