Il mondo FQ

Politica

Ultimo aggiornamento: 13:00

Calenda al Forum Ambrosetti: “Giudizio positivo sul governo Meloni. Alleanze? Noi mai con amici di Russia e Cina”

di Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev
Icona dei commenti (1)
Il leader di Azione ospite a Cernobbio
Icona dei commenti Commenti

“Noi non potremo mai stare in coalizione dove ci sono amici della Russia, della Cina, o di chi non sta dalla parte dell’Occidente”. Lo ha detto Carlo Calenda, leader di Azione al Forum Ambrosetti di Cernobbio. Calenda ha espresso anche un “giudizio positivo sul governo, che ha mantenuto i conti in ordine. Ciò che manca è una politica industriale ed energetica”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione