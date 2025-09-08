“Noi non potremo mai stare in coalizione dove ci sono amici della Russia, della Cina, o di chi non sta dalla parte dell’Occidente”. Lo ha detto Carlo Calenda, leader di Azione al Forum Ambrosetti di Cernobbio. Calenda ha espresso anche un “giudizio positivo sul governo, che ha mantenuto i conti in ordine. Ciò che manca è una politica industriale ed energetica”.