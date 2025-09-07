Il governo britannico ha annunciato che intende stanziare 182 milioni di sterline (circa 210 milioni di euro) per la costruzione di cinque scuole tecniche militari per offrire “addestramento alla difesa” a centinaia di lavoratori e promuovere l’innovazione militare. Il piano delineato dalle autorità mira a formare un numero maggiore di ingegneri per sottomarini, specialisti in “guerra informatica” e saldatori, sebbene il programma finanzierà anche migliaia di corsi per aziende del settore militare nel tentativo di migliorare le competenze del personale esistente.

“Questo è il più grande piano di addestramento alla difesa degli ultimi decenni”, ha dichiarato il Segretario alla Difesa John Healey in una nota. “Sono stati i lavoratori britannici a dare alle aziende britanniche il vantaggio competitivo nell’innovazione e nell’industria della difesa”, ha aggiunto.

Il governo del Primo Ministro Keir Starmer dovrebbe presentare la sua strategia industriale per la difesa questo lunedì. Starmer ha posto gli investimenti nella difesa al centro del suo piano per aumentare la spesa militare al 3,5% del Pil entro il 2035. A questo proposito, la riforma del suo governo annunciata venerdì mira a stimolare la crescita e a raccogliere i benefici economici dell’aumento della spesa militare.