La famiglia allo stadio, le lacrime nel riscaldamento, gli abbracci e i baci ai figli all’ingresso in campo, Julian Alvarez che gli serve l’assist per un gol semplice davanti alla sua gente. Leo Messi non conferma, ma quelli citati sono segnali forti: contro il Venezuela è stata con molta probabilità la sua ultima partita ufficiale in casa con la maglia dell’Argentina. Vittoria per 3-0, vetta del girone di qualificazione al Mondiale ulteriormente consolidata ma soprattutto doppietta dell’otto volte pallone d’oro. Il primo ad aprire le marcature, il terzo a chiuderle. In mezzo la rete di Lautaro Martinez.

A tenere banco però non è stato il risultato, né la partita in sé. Le telecamere erano tutte su Leo Messi, che potrebbe così giocare addirittura l’ultima partita in assoluto con l’Argentina nei prossimi giorni in trasferta contro l’Ecuador. Non c’è nessuna conferma ufficiale, ma si va verso quella direzione. “Devo essere onesto con me stesso – ha ammesso a fine partita La Pulce, che ha compiuto 38 anni a fine giugno -. Quando mi sento bene, mi diverto. Ma quando non mi sento bene, non mi diverto. E, sinceramente, preferirei non essere al Mondiale se non mi sento bene”.

Poi il campione argentino ha lasciato aperto qualche spiraglio: “Non ho ancora preso una decisione sulla mia partecipazione. Finirò questa stagione in MLS, ma poi mancheranno altri 6 mesi. Vedremo come mi sentirò. Ora spero di chiudere bene la stagione a Miami, poi deciderò cosa fare”.

Anche la moglie Antonela Roccuzzo ha documentato la serata su Instagram con un post per il marito, scrivendo: “Orgogliosa di te, di ogni passo che fai e di tutto ciò che hai costruito con amore e impegno. Quanto siamo fortunati ad essere con te in questo viaggio!!! Ti amiamo”, ha scritto insieme a una foto di famiglia. Diverse anche le parole di stima e di affetto da parte dei compagni squadra nel post gara, con Lautaro Martinez che ha dichiarato: “Messi? È stata una notte emozionante, che ricorderemo e che resterà per quello che Leo significa per noi come uomo e leader e per gli insegnamenti che ci dà. Questa partita la ricorderemo come una notte speciale, lui l’ha vissuta a suo modo, in modo emotivo e con la sua famiglia”.