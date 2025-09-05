Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 10:31

Lacrime, abbracci ai figli e doppietta: la serata di Messi nella sua ultima in casa con l’Argentina

di F. Q.
Il campione albiceleste ha giocato il suo ultimo match in casa con la nazionale. E sulla Coppa del Mondo: "Preferirei non esserci se non mi sento al top"
Lacrime, abbracci ai figli e doppietta: la serata di Messi nella sua ultima in casa con l’Argentina
Icona dei commenti Commenti

La famiglia allo stadio, le lacrime nel riscaldamento, gli abbracci e i baci ai figli all’ingresso in campo, Julian Alvarez che gli serve l’assist per un gol semplice davanti alla sua gente. Leo Messi non conferma, ma quelli citati sono segnali forti: contro il Venezuela è stata con molta probabilità la sua ultima partita ufficiale in casa con la maglia dell’Argentina. Vittoria per 3-0, vetta del girone di qualificazione al Mondiale ulteriormente consolidata ma soprattutto doppietta dell’otto volte pallone d’oro. Il primo ad aprire le marcature, il terzo a chiuderle. In mezzo la rete di Lautaro Martinez.

A tenere banco però non è stato il risultato, né la partita in sé. Le telecamere erano tutte su Leo Messi, che potrebbe così giocare addirittura l’ultima partita in assoluto con l’Argentina nei prossimi giorni in trasferta contro l’Ecuador. Non c’è nessuna conferma ufficiale, ma si va verso quella direzione. “Devo essere onesto con me stesso – ha ammesso a fine partita La Pulce, che ha compiuto 38 anni a fine giugno -. Quando mi sento bene, mi diverto. Ma quando non mi sento bene, non mi diverto. E, sinceramente, preferirei non essere al Mondiale se non mi sento bene”.

Poi il campione argentino ha lasciato aperto qualche spiraglio: “Non ho ancora preso una decisione sulla mia partecipazione. Finirò questa stagione in MLS, ma poi mancheranno altri 6 mesi. Vedremo come mi sentirò. Ora spero di chiudere bene la stagione a Miami, poi deciderò cosa fare”.

Anche la moglie Antonela Roccuzzo ha documentato la serata su Instagram con un post per il marito, scrivendo: “Orgogliosa di te, di ogni passo che fai e di tutto ciò che hai costruito con amore e impegno. Quanto siamo fortunati ad essere con te in questo viaggio!!! Ti amiamo”, ha scritto insieme a una foto di famiglia. Diverse anche le parole di stima e di affetto da parte dei compagni squadra nel post gara, con Lautaro Martinez che ha dichiarato: “Messi? È stata una notte emozionante, che ricorderemo e che resterà per quello che Leo significa per noi come uomo e leader e per gli insegnamenti che ci dà. Questa partita la ricorderemo come una notte speciale, lui l’ha vissuta a suo modo, in modo emotivo e con la sua famiglia”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione