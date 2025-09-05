Il mondo FQ

È questa la fine che faranno i ghiacciai delle Alpi? In volo su ciò che resta del Calderone, l’ultimo superstite degli Appennini

Dal 2019 è stato declassato a glacionevato
Nel mezzo del parco del Gran Sasso, in Abruzzo, a 2700 metri ci sono i resti del ghiacciaio del Calderone. Tracce di quello che fino agli anni Duemila era l’ultimo (e unico) dell’Appennino; successivamente, nel 2019, è stato declassato a glacionevato. Il video mostra le immagini dal drone in volo sopra il Calderone.

