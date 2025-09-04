Il mondo FQ

Scamacca lascia il ritiro della Nazionale: la prima tegola per l’Italia di Gattuso

di F. Q.
Alla vigilia del debutto del nuovo ct contro l'Estonia, arriva una brutta notizia per il reparto offensivo
Ancora prima di cominciare, il nuovo ct Gennaro Gattuso perde già il suo attaccante: Gianluca Scamacca ha lasciato il ritiro della Nazionale italiana. Una brutta tegola, proprio alla vigilia della sfida con l’Estonia valida per la qualificazione ai Mondiali 2026. L’attacco azzurro si ritrova orfano di uno dei suoi centravanti: adesso a disposizione di Gattuso restano Moise Kean, Mateo Retegui e Francesco Pio Esposito, perché gli altri convocati del ct sono tutti secondo punte o attaccanti esterni.

Scamacca ha lasciato il raduno per un fastidio al collaterale del ginocchio, scrive La Gazzetta dello Sport. Un infortunio che evidentemente non gli avrebbe permesso di essere presente anche lunedì in Ungheria, quando la Nazionale giocherà il secondo match di questo turno contro Israele. Gattuso quindi ha deciso di rimandarlo a Bergamo e resta da capire se proverà a sostituirlo, ad esempio con Lorenzo Lucca.

