Una montagna che frana e troppi cantieri in quota, perché le Olimpiadi non possono attendere e continua la costruzione forsennata di nuovi impianti e rifugi. Quello che si temeva è accaduto. Per il momento è solo un segnale di cedimento su un versante fragile, ma assomiglia ad un avvertimento all’uomo che non vuole fermarsi nello sfruttamento intensivo della natura. Da alcuni giorni è comparsa una profonda fenditura, un cedimento del terreno, a Ria de Saco, sopra le case di Lacedel, a Cortina d’Ampezzo. È un punto dove sono aperti contemporaneamente quattro cantieri, tra cui quello contestatissimo della cabinovia Apollonio-Socrepes, che società Infrastrutture Milano Cortina (Simico) intende costruire a tempo di record con l’esplicito obiettivo di far salire gli spettatori delle gare di sci alpino femminile.

Il terreno si è fratturato e abbassato, assumendo la forma di una grande “V” rovesciata, lunga alcune decine di metri, che da alcuni giorni è ricoperta da teli, per impedire che la pioggia possa aumentare le infiltrazioni e provocare ulteriori cedimenti. Le ruspe si sono fermate, in attesa che la situazione si chiarisca e i lavori hanno subito un evidente rallentamento. Nell’area ci sono altri tre cantieri, a dimostrazione di come la fase pre-olimpica sia diventata un autentico ingorgo, con le conseguenze temute, anche se né la società pubblica, né gli imprenditori privati sembrano intenzionati a dare un peso eccessivo all’allarme.

Poco sopra il punto di cedimento è stato eretto il pilone “numero 4” di una seconda cabinovia che sostituirà, unificandoli, gli impianti Roncato e Ra Freza. C’è poi un imponente sbancamento per trasformare un modesto esercizio recettivo in un grande rifugio dopo l’acquisto degli imprenditori Kraler di Dobbiaco. Si tratta di un intervento edilizio e turistico di grandi proporzioni che, grazie alla collaborazione con un’altra famiglia altoatesina, i Craffonara, intende realizzare lo chalet Franz Kraler-Club Moritzino. Su tre piani, di cui due interrati, vuole proporre una specie di copia, dell’esclusivo Moritzino dell’Alta Val Badia, tempio della gastronomia e del lusso. Come non bastasse, a Socrepes si sta lavorando anche per realizzare una derivazione idrica che servirà per l’innevamento delle piste, di cui fruirà innanzitutto l’organizzazione olimpica.

“Il cantiere di Simico non si ferma” ha dichiarato Fabio Saldini, commissario straordinario per le opere olimpiche, dopo aver effettuato un sopralluogo assieme al geologo Marco Barla del Politecnico di Torino, consulente di Simico. “Il nostro cantiere è sicuro e io sono molto tranquillo. Mi sono comunque precipitato a Cortina, per vedere di persona la situazione. Il professor Barla ha evidenziato la concomitanza di diversi scavi e cantieri, oltre alla pioggia intensa”.

Di tutt’altro avviso è Roberta de Zanna, consigliera comunale di minoranza, fiera contestatrice degli interventi olimpici, a cominciare dalla pista da bob. “Siamo ancora in tempo per fermarci, non siamo di fronte a un ‘imprevisto’, ma a un evento del tutto prevedibile”. Poi spiega: “Pare che non siano servite le osservazioni fatte alla Regione Veneto e alla Sovrintendenza. Non è nemmeno servito il ricorso al Tar del Lazio di una ventina di proprietari di terreni, che per due volte hanno chiesto la sospensione dei lavori della cabinovia di Socrepes”. I giudici romani hanno stabilito che l’intervento è in una fase preliminare e le trasformazioni non sono ancora irreversibili. Hanno così deciso di rinviare l’esame della questione in sede di merito, a fine ottobre.

Continua De Zanna: “La Natura ha dato un segnale forte, per mettere uno stop alla prepotenza e all’arroganza umana, che pensa che tutto si possa risolvere e contrastare con accorgimenti tecnici e colate di cemento. È noto a tutti che il versante è soggetto a frane, da anni esistono studi e pubblicazioni, eppure si continua a intervenire con opere impattanti, mettendo a rischio la stabilità del terreno e l’incolumità dei lavoratori”. La consigliera insinua che le indagini geologiche non siano state abbastanza accurate e contesta come i lavori della cabinovia Apollonio-Socrepes siano iniziati pur non avendo ancora predisposto il progetto esecutivo. Conclusione: “I vertici di Simico e l’amministrazione ampezzana non potranno far finta di non sapere, di non essere stati avvisati per tempo: qualsiasi cosa dovesse succedere anche in futuro la responsabilità ricadrà su chi, in un delirio di onnipotenza, non ha voluto ascoltare”.

Il sindaco Gianluca Lorenzi si limita a dire: “Dopo aver parlato con il geologo posso dire che è una situazione che può verificarsi, quando c’è uno scavo, in un cantiere edile, in concomitanza con abbondanti e continue precipitazioni. Questo mi tranquillizza, confido che le preoccupazioni possano rientrare”.