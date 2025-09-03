Trump ironizza su von der Leyen: “Interferenze al Gps del suo volo? Se ogni tanto non può usare il telefono è meglio…”

“Se ho sentito del disguido che ha avuto Ursula (von der Leyen, ndr) sull’aereo per la Bulgaria? Sì, certo, lei è una donna straordinaria. Non si sa bene cosa sia successo, ma se ogni tanto non può usare il telefono è meglio così… quando capita a me ne sono felice”. Ha risposto così Donald Trump ai giornalisti che alla Casa Bianca gli chiedevano un commento sull’episodio raccontato dalla Commissione Ue, secondo cui un attacco hacker russo ha colpito il gps dell’aereo con a bordo von der Leyen.