"Il Gps dell’intera area aeroportuale si è spento", ha raccontato uno dei funzionari sentiti dal quotidiano finanziario britannico. Dopo aver sorvolato l’aeroporto per un’ora, il pilota dell’aereo ha così deciso di atterrare manualmente utilizzando mappe analogiche: "Si è trattato di un’innegabile interferenza", hanno poi stabilito le fonti

Un presunto cyberattacco russo ha preso di mira, seppur indirettamente, l’aereo che trasportava la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Come ricostruito dal Financial Times, a essere violati sono stati i sistemi di navigazione Gps in un aeroporto bulgaro, col quale il mezzo della leader del Berlaymont era in contatto, disattivandoli. Così il velivolo è stato costretto ad atterrare utilizzando delle mappe cartacee. A indagare sul fatto sono le autorità bulgare.

Se la ricostruzione, e soprattutto la responsabilità dell’attacco, venissero confermate, si tratterebbe del secondo importante avvertimento russo ai vertici dell’Unione europea. Mentre Bruxelles discute dell’invio di truppe o addestratori in territorio ucraino, Mosca ha prima bombardato i palazzi dell’Ue a Kiev e domenica ha invece colpito direttamente il mezzo sul quale viaggiava la massima carica europea.

“Il Gps dell’intera area aeroportuale si è spento”, ha raccontato uno dei funzionari sentiti dal quotidiano finanziario britannico. Dopo aver sorvolato l’aeroporto per un’ora, il pilota dell’aereo ha così deciso di atterrare manualmente utilizzando mappe analogiche: “Si è trattato di un’innegabile interferenza“, hanno poi stabilito le fonti senza mostrare alcun dubbio. Secondo loro la tecnica è quella ormai conosciuta del jamming e spoofing Gps che distorcono o impediscono l’accesso al sistema di navigazione satellitare. Una tecnica tradizionalmente utilizzata dai servizi militari e di intelligence per difendere siti sensibili, ma che registra episodi sempre più frequenti nei Paesi Ue al confine con la Federazione. Negli ultimi anni, spiega il FT, gli incidenti legati al disturbo del segnale Gps sono aumentati notevolmente nel Mar Baltico e negli stati dell’Europa orientale, colpendo aerei, imbarcazioni e civili che utilizzano il servizio per la navigazione quotidiana.