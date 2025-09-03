San Siro, Sala: “Vendita ai club? Nessuno sconto. Se la delibera viene bocciata non mi dimetto” – Video

“Assolutamente no, e non di di pancia, ma in base a elementi razionali”. Così il sindaco di Milano Beppe Sala ha risposto alla domanda sulle sue possibili dimissioni nel caso in cui la delibera sulla vendita ai club dello stadio di San Siro non sarà approvata dal Consiglio comunale. “Non sono uno che si arrende facilmente di fronte alle difficoltà ma di fatto penso che un sindaco si debba dimettere se c’è una decisione che mina il funzionamento dell’amministrazione. Per esempio se non viene approvato il bilancio è chiaro che devi andare, di fronte a una cosa del genere no”, ha spiegato a Sala, a margine della commemorazione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.