Tajani: “Bambini palestinesi arrivati in Italia? Abbiamo regalato loro la Pimpa in arabo” – Video

“I bambini palestinesi arrivati in Italia? Il nostro impegno è poi quello di integrarli nel nostro Paese, per coloro che vogliono restare. Molti ci hanno detto che vogliono restare. Abbiamo regalato come ministero degli Esteri ad ogni bambino una guida all’Italia, la guida è la Pimpa ma il testo è scritto in arabo”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sui bambini palestinesi ricoverati in Italia, durante una conferenza stampa davanti all’Ospedale Gemelli di Roma.