Il deputato Borrelli aggredito a Napoli in diretta video: stava denunciando locale che “occupa abusivamente una scalinata”

Il deputato Francesco Emilio Borrelli aggredito in strada, durante una diretta sui social, a Napoli. È successo quando il parlamentare di Avs stava denunciando “questo locale che occupa abusivamente una scalinata, guardate, occupa suolo pubblico che dovrebbe essere di tutti”. A un certo punto, sono intervenute alcune signore che lavorano nel ristorante e un uomo. Il ristorante denunciato da Borrelli è coinvolto nell’incidente di via Foria dello scorso giugno che è costato la vita a una persona. Borrelli ha chiamato la polizia: “Mi hanno colpito con calci e pugni”